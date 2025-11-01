Треньорът на Барселона: Винаги се говори за Ламин Ямал, но аз винаги ще го защитавам

Треньорът на Барселона Ханзи Флик говори на пресконференцията си преди мача с Елче в Ла Лига. Германският специалист потвърди, че в тима се завръщат Роберт Левансовски и Дани Олмо, след като се възстановиха от контузии. Той разкри и, че е провел разговор с Ламин Ямал за това дали талантът ще играе в предстоящата среща.
"Цяла седмица ли ще се говори за Ламин? Всичщост всички седмици се говори за него. Добре е. Току-що говори с него и е добре. Някои дни има леки болки, но се развива добре. Говорим нормално с него, откровени сме. Винаги ще защитавам и ще помагам на Ламин. Фантастичен е, много млад", каза Флик за звездата си.
"Различен мач ще бъде, харесва ми как играе Елче. Те са като блок, опитват да са заедно в намирането на решения. Трябва да следваме нашия план в мача. Много ми хареса това, което видях на тренировка в последните два дни. Връщат се Леви и Олмо, но губим Педри. Така е, трябва да го приемем", добави треньорът.
"Изненада ни контузията на Педри. Имаше леки болки, но прегледът показа, че е контузия. Ще ни липсва един от най-добрите ни играчи. Важен е за притежанието на топката. Но трябва да се оправим. Да се надяваме, че се се върне скоро", каза още специалистът.
"Не искам да се връщам назад. Не е най-добрата позиция да изгледам мача от високо, не бях на пейката, защото бях наказан. Трябва да работя върху себе си", призна Флик на въпрос за загубеното дерби от Реал Мадрид.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА