Треньорът на Барселона: Винаги се говори за Ламин Ямал, но аз винаги ще го защитавам

Треньорът на Барселона Ханзи Флик говори на пресконференцията си преди мача с Елче в Ла Лига. Германският специалист потвърди, че в тима се завръщат Роберт Левансовски и Дани Олмо, след като се възстановиха от контузии. Той разкри и, че е провел разговор с Ламин Ямал за това дали талантът ще играе в предстоящата среща.

"Цяла седмица ли ще се говори за Ламин? Всичщост всички седмици се говори за него. Добре е. Току-що говори с него и е добре. Някои дни има леки болки, но се развива добре. Говорим нормално с него, откровени сме. Винаги ще защитавам и ще помагам на Ламин. Фантастичен е, много млад", каза Флик за звездата си.

"Различен мач ще бъде, харесва ми как играе Елче. Те са като блок, опитват да са заедно в намирането на решения. Трябва да следваме нашия план в мача. Много ми хареса това, което видях на тренировка в последните два дни. Връщат се Леви и Олмо, но губим Педри. Така е, трябва да го приемем", добави треньорът.

"Изненада ни контузията на Педри. Имаше леки болки, но прегледът показа, че е контузия. Ще ни липсва един от най-добрите ни играчи. Важен е за притежанието на топката. Но трябва да се оправим. Да се надяваме, че се се върне скоро", каза още специалистът.

"Не искам да се връщам назад. Не е най-добрата позиция да изгледам мача от високо, не бях на пейката, защото бях наказан. Трябва да работя върху себе си", призна Флик на въпрос за загубеното дерби от Реал Мадрид.