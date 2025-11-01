Пети спортен директор Челси, доскоро бе в Ливърпул

Челси обяви назначението на Дейв Фалоус, който ще бъде петият спортен директор в управленската структура на клуба. Той напусна Ливърпул през октомври миналата година, а договорът му с лондончани е до 2031 година. Фалоус ще ръководи области, свързани с развитието на футбола, като ще се фокусира върху скаутинга.

Chelsea Football Club is pleased to announce the appointment of Dave Fallows to the Club's Sporting Leadership Team, joining the Club on 1 November on a contract through 2031. — Chelsea FC (@ChelseaFC) November 1, 2025

Така Челси вече има петима спортни директори. Уникалният модел се ръководи от Пол Уинстанли и Лорънс Стюарт. Джо Шийлдс и Сам Джулъл също изпълняват номинално ролите на спортни директори.

“Радвам се да се присъединя към клуба и да работя в тясно сътрудничество с Пол, Лорънс, Джо и Сам, както и с другия талантлив персонал в мъжкия, женския и младежкия отбор на Челси. Впечатлен съм от многото работа, която вече е свършена около стратегията за развитие и набиране на играчи на всички нива. Очаквам с нетърпение да играя роля в изграждането на основите, които вече са положени с талантливите отбори, създадени под ръководството на собствениците”, заяви Фалоулс пред сайта на Челси.