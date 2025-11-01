Новини
Спорт »
Световен футбол »
Пети спортен директор Челси, доскоро бе в Ливърпул

Пети спортен директор Челси, доскоро бе в Ливърпул

1 Ноември, 2025 20:28 523 0

  • челси-
  • дейв фалоус-
  • футбол-
  • ливърпул

Фалоус ще ръководи области, свързани с развитието на футбола, като ще се фокусира върху скаутинга

Пети спортен директор Челси, доскоро бе в Ливърпул - 1
Снимка:
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Челси обяви назначението на Дейв Фалоус, който ще бъде петият спортен директор в управленската структура на клуба. Той напусна Ливърпул през октомври миналата година, а договорът му с лондончани е до 2031 година. Фалоус ще ръководи области, свързани с развитието на футбола, като ще се фокусира върху скаутинга.

Така Челси вече има петима спортни директори. Уникалният модел се ръководи от Пол Уинстанли и Лорънс Стюарт. Джо Шийлдс и Сам Джулъл също изпълняват номинално ролите на спортни директори.

“Радвам се да се присъединя към клуба и да работя в тясно сътрудничество с Пол, Лорънс, Джо и Сам, както и с другия талантлив персонал в мъжкия, женския и младежкия отбор на Челси. Впечатлен съм от многото работа, която вече е свършена около стратегията за развитие и набиране на играчи на всички нива. Очаквам с нетърпение да играя роля в изграждането на основите, които вече са положени с талантливите отбори, създадени под ръководството на собствениците”, заяви Фалоулс пред сайта на Челси.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ