Трогателна почит от Реал Мадрид на "Анфийлд", Трент с послание към Диого Жота

Бившият защитник на Ливърпул Трент Александър-Арнолд се завърна в града заедно с Реал Мадрид за сблъсъка от Шампионска лига във вторник.

Футболистът бе част от делегация на Реал Мадрид, която положи венец на мемориала на Диого Жота пред „Анфийлд“ преди мача им във вторник вечерта.

Александър-Арнолд беше придружен от треньора на „белите“ и бивша звезда на „мърсисайдци“ Шаби Алонсо, съотборника си Дийн Хойсен и легендарния Емилио Бутрагеньо.

Диого Жота загина в автомобилна катастрофа с брат си Андре през юли.

След смъртта на Жота в Испания Ливърпул постави мемориал на популярния португалец пред стадиона си, а Александър-Арнолд, който игра с номер 20 в продължение на пет години, положи цветна почит към бившия си съотборник в понеделник вечерта.

Ръкописното послание на Александър-Арнолд гласеше: „Мой приятелю, Диого, толкова много ни липсваш, все още си толкова обичан. Споменът за теб и Андре винаги ще живее. Винаги се усмихвам, когато си помисля за теб, и винаги ще помня прекрасните моменти, които споделихме. Липсваш ми, приятелю, всеки ден. Завинаги 20 YNWA. С любов, Трент и семейството.“

На мястото беше поставена и конзола за игри в чест на добре известната любов на Жота към гейминга.

Ливърпул извади от употреба номер 20 малко след внезапната смърт на Жота, който се присъедини към клуба от Уулвърхемптън Уондърърс през септември 2020 година.

🎥 Trent, Dean Huijsen, Xabi Alonso, Emilio Butragueño pay tribute to Diogo Jota at Anfield. @javiherraez 🙏❤️ pic.twitter.com/PlSXYSFzRw — Madrid Zone (@theMadridZone) November 3, 2025