Новини
Спорт »
Световен футбол »
Трогателна почит от Реал Мадрид на "Анфийлд", Трент с послание към Диого Жота

Трогателна почит от Реал Мадрид на "Анфийлд", Трент с послание към Диого Жота

4 Ноември, 2025 06:45 730 0

  • ливърпул -
  • трент александър-арнолд-
  • реал мадрид-
  • шампионска лига-
  • диого жота

Футболистът бе част от делегация на Реал Мадрид, която положи венец на мемориала на Диого Жота пред „Анфийлд“ преди мача им във вторник вечерта

Трогателна почит от Реал Мадрид на "Анфийлд", Трент с послание към Диого Жота - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият защитник на Ливърпул Трент Александър-Арнолд се завърна в града заедно с Реал Мадрид за сблъсъка от Шампионска лига във вторник.

Футболистът бе част от делегация на Реал Мадрид, която положи венец на мемориала на Диого Жота пред „Анфийлд“ преди мача им във вторник вечерта.

Александър-Арнолд беше придружен от треньора на „белите“ и бивша звезда на „мърсисайдци“ Шаби Алонсо, съотборника си Дийн Хойсен и легендарния Емилио Бутрагеньо.

Диого Жота загина в автомобилна катастрофа с брат си Андре през юли.

Трогателна почит от Реал Мадрид на "Анфийлд", Трент с послание към Диого Жота

След смъртта на Жота в Испания Ливърпул постави мемориал на популярния португалец пред стадиона си, а Александър-Арнолд, който игра с номер 20 в продължение на пет години, положи цветна почит към бившия си съотборник в понеделник вечерта.

Ръкописното послание на Александър-Арнолд гласеше: „Мой приятелю, Диого, толкова много ни липсваш, все още си толкова обичан. Споменът за теб и Андре винаги ще живее. Винаги се усмихвам, когато си помисля за теб, и винаги ще помня прекрасните моменти, които споделихме. Липсваш ми, приятелю, всеки ден. Завинаги 20 YNWA. С любов, Трент и семейството.“

На мястото беше поставена и конзола за игри в чест на добре известната любов на Жота към гейминга.

Ливърпул извади от употреба номер 20 малко след внезапната смърт на Жота, който се присъедини към клуба от Уулвърхемптън Уондърърс през септември 2020 година.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ