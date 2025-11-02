Манчестър Сити се справи с Борнемут и го измести от второто място

Манчестър Сити постигна успех с 3:1 над Борнемут в мач от 10-ия кръг на Премиър лийг. Този успех изкачи “гражданите” на второто място в класирането, от което изместиха именно днешния си съперник, който го заемаше до момента. Ерлинг Холанд (17’, 32’) вкара нови два гола на своята сметка, а Нико О’Райли вкара веднъж след почивката в полза на домакините. От своя страна възпитаниците на Андони Ираола вкараха чрез Тайлър Адамс (25’), а попадение на Ели Крупи в самото начало на двубоя бе отменено поради засада. Двата отбора изнесоха отличен за наблюдаване мач с много динамика и доста голови ситуации, а Борнемут отново доказа, че се намира в отлична форма и ще продължава да бъде заплаха във всеки един двубои през сезона.

“Черешките започнаха изключително напористо и със самото изпълнение на началния удар наложиха много висока преса. Тя даде резултат след едва няколко секунди, топката бе пратена в предни позиции към Дейвид Брукс, той пусна успоредно към Ел Крупи. Младокът реализира в опразнената врата, но страничният рефер веднага вдигна флага за засада, а телевизионните повторения също показаха, че острието е избързал в придвижването си. Гостите пък отговориха с добра ситуация в 4-ата минута пред Ерлинг Холанд, но той бе блокиран. Само минутка по-късно Фил Фоудън бе изведен в добра позиция, но отново бранител на гостите бе на своето място. Няколко поредни корнера на сметката на “гражданите” също донесоха известно напрежение в наказателното поле на Борнемут.

Създалият се натиск от страна на Манчестър Сити даде резултат в 17-ата минута, когато Ерлинг Холанд бе изведен по великолепен начин с глава от Бернардо Силва в празно пространство, а норвежецът се оказа в любима своя позиция, за да покаже своята бързина и да реализира спокойно за 1:0.

“Черешките” успяха да стигнат до изравняването в 25-ата минута след изпълнение на корнер, когато изключително слаба намеса на Джанлуиджи Донарума, който бе и леко задържан, даде възможност на Тайлър Адамс да прати топката в мрежата само от няколко метра за 1:1.

Само няколко минути след това Бернардо Силва опита центриране от левия фланг, а топката срещна ръката на Алехандро Хименес, но след като преди това се докосна до тялото му и това накара Антъни Тейлър категорично да даде знак играта да продължи с корнер въпреки протестите на домакините. Тимът на Манчестър Сити отново успя да излезе напред в резултата в 32-ата минута, когато отново Шерки осъществи великолепен пас, норвежкият таран изключително класно успя да се предпази от засадата, след което напредна и стигна до второто си попадение за 2:1. С подновяването на играта пък Жереми Доку намери по великолепен начин Нико О’Райли и “гражданите” бяха съвсем близо до трети гол, но топката премина на метър от голлинията, където нямаше кой да я засече в мрежата на Петрович.

В 39-ат минута Антоан Семеньо се строполи на земята след сблъсък с играч на домакините и няколко минути получаваше медицинска помощ, но въпреки това успя да остане на терена и да продължи срещата. В добавеното време на първата част Раян Шерки стреля отлично от пряк свободен удар, но този път Джордже Петрович се намеси и спаси.

Втората част започна по сходен начин и опасно центриране от фланга, което бе достигнато от норвежкото острие на домакините, но топкат прелетя твърде високо над вратата на Борнемут. В ответната атака Антоан Семеньо опита да прехвърли Джанлуиджи Донарума от центъра на терена, но италианският страж показа, че внимава и спаси. “Черешките” осъществиха поредната си опасна бърза контраатака в 50-ата минута, когато обаче след няколко диагонални подавания кълбото бе пратено към Крупи, но той не уцели вратата от близо. Френският младок получи нова блестяща възможност след много красива атака, но изстрелът му бе спасен от италианския страж на домакините

Домакините успяха да стигнат до трети гол точно след час игра, когато отново Раян Шерки бе в основата на нападението, той намери Фил Фоудун, а халфът, притиснат от играчи на “черешките” просто пусна към оставения напълно непокрит Нико О’Райли, който реализира с хубав удар за 3:1 и даде повече спокойствие за играчите на Джосеп Гуардиола. В следващите минути темпото на мача поспадна, тъй като силите на футболистите се поизчерпаха. Все пак футболистите на Андони Ираола опитаха да изнесат случващото се на терена в противниковата половина в търсене на намаляване на изоставането си и по възможност да направи още по-интересни последните секунди на двубоя.