ЦСКА в Топ 6 след пета поредна победа

ЦСКА загря за дербито срещу Левски с домакинска победа над новака Монтана с 3:1 в мач от XIV кръг на футболната ни efbet Лига.

Нападателят Леандро Годой вкара 2 гола от дузпи след намеси на VAR, а резултатът откри Бруно Жордао с дебютния си гол в 12-ата минута. В 35-ата Филип Ежике изравни за 1:1, но след това Кошмара бе точен на два пъти от бялата точка, в 41-ата и в 96-ата минути, за да оформи крайното 3:1.

"Червените" можеха да открият резултата още в 18-ата секунда. Илиев изведе Годой, който надбяга Костадин Илиев и пробва да прехвърли Симеонов от границата на наказателното поле, но прати топката в ръцете на вратаря.

Домакините създадоха ново положение и в третата минута. Панайотов центрира от корнер на първа греда, Делова отклони с глава, а Илиадис изчисти от голлинията.

Само 120 секунди по-късно Пастор центрира остро отдясно, а ударът на Етоо с глава профуча покрай лявата греда.

В 9-ата минута ЦСКА разигра късо от корнер, Жордао центрира към Питас, а кипърският национал отправи ефектен изстрел със странична ножица, който Симеонов изби. В следващите секунди последваха още два опасни удара на Питас и Етооо, които стражът на гостите отрази.

При втория "червените" спечелиха корнер. Панайотов центриа, отбраната на Монтана изчисти, но топката попадна в Жордао. Халфът се възползва от подхлъзване на Димитров, за да си освободи позиция за стрелба и ударът му от границата на големия пеналт попадна в мрежата на гостите.

ЦСКА отправи пореден удар в 29-ата минута чрез Етоо, а Симеонов улови. Четири минути по-късно Жордао дриблира в наказателното поле на гостите и шутира от малък ъгъл в ръцете на вратаря.

И когато не се виждаше как Монтана може да вземе нещо от този мач, дойде шокът за "червените" в 35-ата минута. Гостите осъществиха атака отляво. Коконов върна за Джеймс, защитникът центрира около границата на малкия пеналт, където Ежике надскочи Лапеня и Делова, за да изравни след удар с глава.

Радостта на Монтана не трая дълго, тъй като в 42-ата минута ЦСКА отново поведе. Тунгаров изрита Годой в крака при безобидна ситуациия и след като Кошмара вече бе шутирал в аут. Първоначално реферът Мартин Великов не посочи бялата точка, но ВАР арбитърът Никола Попов го извика да гледа видео. Съдията промени решението си и даде 11-метров наказателен удар, а Кошмара вкара без проблем чрез силен шут до дясната греда.

Втората част започна с поредно положение пред вратата на Монтана. То дойде след центриране от корнер. Играч в червено отклони с глава към Делова. Защитникът се озова непокрит на пет метра фронтално срещу вратата, но не успя да овладее топката и я изкара в аут.

В 53-ата минута ЦСКА си създаде сам нови главоболия в отбрана след грешка на Етоо. От нея се възползва Ежике, който надбяга централните защитници на "червените" и за момент се озова очи в очи срещу Лапоухов, но в крайна сметка не успя да отправи удар падайки на земята.

В 68-ата минута гостите комбинираха добре пред наказателното поле на съперника, а атаката завърши с изстрел отдалеч, но Лапоухов изби. Секунди по-късно Димитров преодоля Жордао и шутира от 15 метра, Лапоухов изби, топката се отби в дясната греда и излезе в корнер.

Четири минути след това Димитров за малко не се озова очи в очи фронтално срещу Лапоухов, но ЦСКА изкара късмет, че подаването към нападателя бе по-дълго, а стражът на "червените" излезе и изчисти с шпагат.