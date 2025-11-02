Новини
Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 след Черно море - Лудогорец: Нули, любимото ми

2 Ноември, 2025 22:00 615 2

  • цска 1948-
  • лудогорец-
  • футбол-
  • черно море-
  • цветомир найденов

Утре "червените" гостуват на Ботев Враца

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 след Черно море - Лудогорец: Нули, любимото ми - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов излезе с публикация във "Фейсбук" веднага след края на срещата от efbet Лига между Черно море и Лудогорец, завършила 0:0. С получения резултат шампионите загубиха две точки в битката за върха.

"Нули. Любимото ми", написа бизнесменът след последния съдийски сигнал на стадион "Тича". Утре "червените" гостуват на Ботев Враца. При успех под Околчица ЦСКА 1948 ще доближи водача на Левски на три точки разлика и ще увеличи своя аванс пред Лудогорец на осем пункта и мач в повече.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Господинът

    2 0 Отговор
    Говори като обикновен треторазряден запалянко.

    22:16 02.11.2025

  • 2 Помак

    0 0 Отговор
    Готово ...честита баня

    22:22 02.11.2025

