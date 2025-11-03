Новини
Модел и инфлуенсър е страшно секси в къса червена рокля

3 Ноември, 2025 16:30

Марта знае и как да впечатлява мъжете, като изкушава със съблазнителното си тяло и перфектни форми

Марта Диас е модел и инфлуенсър. Красавицата се занимава и със спорт, като е голяма фенка на Реал Мадрид, а често може да бъде забелязана и на тенис кортове, където наблюдава различни мачове.

Марта знае и как да впечатлява мъжете, като изкушава със съблазнителното си тяло и перфектни форми. Тя е и бивша половинка на миналия през Реал Мадрид, Тотнъм и Манчестър Юнайтед Серхио Регилон.

Сексапилната испанка често качва секси снимки, които подчертават формите ѝ. Сега Марта зарадва своите 3.5 млн. последователи със снимки от своя 25-и рожден ден. Красавицата беше облечена в къса червена рокля, която оставя малко на въображението.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Никакво въображение

    7 0 Отговор
    къса червена рокля, която оставя малко на въображението.

    Направо си е порноактриса

    16:34 03.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Павел пенев

    8 0 Отговор
    Попитах във Факти бг, модел инфлуенсърка и проститутка дали са синоними и въпроса беше заличен.

    16:37 03.11.2025

  • 4 Всяка

    5 0 Отговор
    Вечер извличам и скъсвам някоя такава от баровете. Нищо кой знае какво.

    16:44 03.11.2025

  • 5 чичково червенотиквениче

    3 0 Отговор
    Опитно е детето.
    Знае как да пази очите.

    16:52 03.11.2025

  • 6 страшно секси в къса червена рокля

    1 0 Отговор
    май пак на някой му потекоха лигите

    16:56 03.11.2025

