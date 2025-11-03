Модел и инфлуенсър е страшно секси в къса червена рокля

Марта Диас е модел и инфлуенсър. Красавицата се занимава и със спорт, като е голяма фенка на Реал Мадрид, а често може да бъде забелязана и на тенис кортове, където наблюдава различни мачове.

Марта знае и как да впечатлява мъжете, като изкушава със съблазнителното си тяло и перфектни форми. Тя е и бивша половинка на миналия през Реал Мадрид, Тотнъм и Манчестър Юнайтед Серхио Регилон.

Сексапилната испанка често качва секси снимки, които подчертават формите ѝ. Сега Марта зарадва своите 3.5 млн. последователи със снимки от своя 25-и рожден ден. Красавицата беше облечена в къса червена рокля, която оставя малко на въображението.