Селтик победи Рейнджърс в голямото дерби на Шотландия

Селтик победи Рейнджърс в голямото дерби на Шотландия

2 Ноември, 2025 22:29 552 0

Срещата завърши 3:1

Селтик победи Рейнджърс в голямото дерби на Шотландия - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Калъм Макгрегър и резервата Калъм Озмънд вкараха двата гола в продължението за успеха срещу останалия с десет души тим на Глазгоу Рейнджърс с 3:1 в полуфинала за Купата на лигата на Шотландия, предаде Ройтерс. Мартин О'Нийл се върна начело на Селтик като временен мениджър след напускането на Брендън Роджърс.

Селтик излезе напред в резултата чрез Джони Кени след 25 минути игра, а на халфа на Рейнджърс Тели Осгард бе показан директен червен картон заради грубо нарушение срещу Антъни Ралстън.

Воденият от новия си германски треньор Дани Рол Рейнджърс успя да изравни в първото си голямо дерби чрез точен удар на капитана Джеймс Таверние от дузпа.

В добавеното време Рейнджърс не издържа с човек по-малко на терена и Селтик ликува с късните две попадения, като ще срещне на финала Сейнт Мирън на 14 декември.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

