Треньорът на Левски: Много съм доволен от влагането на играчите

2 Ноември, 2025 19:00 393 0

Всички са в състояние да бъдат титуляри

Треньорът на Левски: Много съм доволен от влагането на играчите - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg


Левски записа убедителна победа с 3:0 като гост на Арда в Кърджали в двубой от 14-ия кръг на efbet Лига, а старши треньорът Хулио Веласкес остана доволен както от резултата, така и от дисциплината в изпълнението на игровия план. След срещата наставникът отчете важността на ключовите моменти, усилията на всички в състава и насочи поглед към предстоящото дерби с ЦСКА.

„Труден за игра мач. Изпитвахме трудности в притежанието на топката в началото. Насочихме вниманието върху това преди мача, че трябва да се справяме по-добре и да усещаме момента, когато да успокоим играта и кога да наложим ритъм. Добра ефективност и тайминг по време на срещата. Головете ни помогнаха във важни моменти. Играчите знаят какво се изисква от тях. Много съм доволен от резултата и от влагането на играчите. Трябва да продължат по този начин“, започна Веласкес пред DIEMA SPORT.

„В последния мач направихме 11 промени срещу Хебър, днес също направихме промени в състава. Абсолютно всички играчи в момента са в състояние да започнат мача заради отношението към тренировъчния процес. Винаги се опитваме да регулираме времето на играчите, за да избираме най-добрите, които да започнат“, добави той.

„Трябва да възстановим добре, да се подготвим за мача с ЦСКА. Ще бъде по най-отговорния начин. Знаем, че се изправяме срещу добър отбор с добри футболисти и, че трябва да изглеждаме по най-добрия начин, ако искаме да се поздравим с успех“, каза Веласкес за предстоящото дерби следващата събота.


