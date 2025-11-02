Роналдо не мисли за спиране

40-годишната звезда Кристиано Роналдо заяви, че ще играе футбол, докато краката му позволяват.

„Ал-Насър спечели, а аз вкарах два гола, което винаги е важно. Винаги казвам, че дълголетието се постига само благодарение на страстта. И аз все още изпитвам страст“, сподели Роналдо.

„Независимо дали вкарвам голове или не, това е моят живот. Винаги е било така. 23-24 години играя футбол, това е моят живот. И затова искам да продължавам, докато краката ми позволяват“, каза още Роналдо.