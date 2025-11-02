Новини
Спорт »
Световен футбол »
Роналдо не мисли за спиране

Роналдо не мисли за спиране

2 Ноември, 2025 16:59 499 0

  • кристиано роналдо-
  • футбол-
  • ал насър

Ал-Насър спечели, а аз вкарах два гола, което винаги е важно

Роналдо не мисли за спиране - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

40-годишната звезда Кристиано Роналдо заяви, че ще играе футбол, докато краката му позволяват.

„Ал-Насър спечели, а аз вкарах два гола, което винаги е важно. Винаги казвам, че дълголетието се постига само благодарение на страстта. И аз все още изпитвам страст“, сподели Роналдо.

„Независимо дали вкарвам голове или не, това е моят живот. Винаги е било така. 23-24 години играя футбол, това е моят живот. И затова искам да продължавам, докато краката ми позволяват“, каза още Роналдо.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ