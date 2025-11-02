Новини
Левски загуби основен футболист на ЦСКА

2 Ноември, 2025 19:29 900 3

Алжирецът бе заменен принудително в Кърджали

Левски загуби основен футболист на ЦСКА - 1
Павел Ковачев Автор

Един от основните играчи на Левски след пристигането си това лято – Мазир Сула, почти сигурно ще пропусне Вечното дерби срещу ЦСКА.

То е след по-малко от седмица в София, а новото попълнение на „сините“ получи контузия в днешния мач с Арда.

Сула бе заменен принудително малко след началото на второто полувреме в Кърджали заради травма в глезена.

Алжирецът не можеше да стъпва на крака си и напусна терена на „Арена Арда“ доста разтревожен за състоянието, което най-вероятно означава, че Сула няма да играе за Левски срещу ЦСКА идната събота.


  • 1 Левски 1914

    4 1 Отговор
    Ковачев цска ФАЛИРА преди 9 години, забрави ли?

    Коментиран от #2

    19:33 02.11.2025

  • 2 Левскар

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Левски 1914":

    Възкръсват бе...Като зомбита са вече две ЦСКА...Очакват и трето...

    20:05 02.11.2025

  • 3 тцъ тцъ тцъ

    0 0 Отговор
    това заглавие изкуствен интелект ли го създаде или естествен човешки индивид, ама супер интелект. Та какъв футболист на цесакато е загубил Левски и в какви гори тилилейски е станало това!?

    20:10 02.11.2025

