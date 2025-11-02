Левски загуби основен футболист на ЦСКА

Един от основните играчи на Левски след пристигането си това лято – Мазир Сула, почти сигурно ще пропусне Вечното дерби срещу ЦСКА.

То е след по-малко от седмица в София, а новото попълнение на „сините“ получи контузия в днешния мач с Арда.

Сула бе заменен принудително малко след началото на второто полувреме в Кърджали заради травма в глезена.

Алжирецът не можеше да стъпва на крака си и напусна терена на „Арена Арда“ доста разтревожен за състоянието, което най-вероятно означава, че Сула няма да играе за Левски срещу ЦСКА идната събота.