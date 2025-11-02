Левски загуби основен футболист на ЦСКА

Един от основните играчи на Левски след пристигането си това лято – Мазир Сула, почти сигурно ще пропусне Вечното дерби срещу ЦСКА.
То е след по-малко от седмица в София, а новото попълнение на „сините“ получи контузия в днешния мач с Арда.
Сула бе заменен принудително малко след началото на второто полувреме в Кърджали заради травма в глезена.
Алжирецът не можеше да стъпва на крака си и напусна терена на „Арена Арда“ доста разтревожен за състоянието, което най-вероятно означава, че Сула няма да играе за Левски срещу ЦСКА идната събота.
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Левски 1914
Коментиран от #2
19:33 02.11.2025
2 Левскар
До коментар #1 от "Левски 1914":Възкръсват бе...Като зомбита са вече две ЦСКА...Очакват и трето...
20:05 02.11.2025
3 тцъ тцъ тцъ
20:10 02.11.2025