Александра Костадинова отново засвидетелства пламенната си любов към Карлос Насар

Александра Костадинова – изявената волейболистка и половинка на световноизвестния щангист Карлос Насар – публикува нов емоционален пост, посветен на любимия си. С проникновени думи и романтични снимки, Александра за пореден път доказа, че връзката им е изградена върху здрава основа от доверие и взаимно уважение.
„Отношението към някого е мост към сърцето, който трудно се гради и лесно се пали“, написа тя, оставяйки последователите си да гадаят за дълбокия смисъл, скрит зад тези думи. Кадрите, които сподели, разкриват моменти на щастие и близост между двамата, а коментарите под публикацията са изпълнени с поздравления и пожелания за още много успехи и любов.
В момента двойката се намира в Бахрейн, където Карлос Насар е специален гост на Азиатските юношески игри. Според слухове, местни спортни клубове не крият желанието си да привлекат българския шампион с щедри предложения, достигащи милиони. Въпреки това, Насар неведнъж е заявявал, че вярността му към България е непоклатима и не би заменил родината си за нищо на света.
Александра не пропуска възможност да изрази гордостта си от постиженията на Карлос, наричайки го „шампион“ и „моя любов“. Тя често споделя вдъхновяващи послания, с които подкрепя своя любим по пътя към нови върхове.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абдул от Кабул
10:50 03.11.2025
2 Джо Банана
Коментиран от #11
10:53 03.11.2025
3 Абу Будалиб
11:00 03.11.2025
4 Гайгеров брояч
Коментиран от #6
11:04 03.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Абдул от Кабул
До коментар #4 от "Гайгеров брояч":Беше паднала мивката в някаква тоалетна, след като бяха шмъркали на нея.
Коментиран от #8
11:06 03.11.2025
7 Мурад
11:06 03.11.2025
8 Гайгеров брояч
До коментар #6 от "Абдул от Кабул":Да,беше някакъв цирк
11:07 03.11.2025
9 Не, че нещо, ама...
11:13 03.11.2025
10 Мениджър продажби
11:15 03.11.2025
11 ШИШИ
До коментар #2 от "Джо Банана":аз ще съм им кум
11:55 03.11.2025