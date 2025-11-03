Новини
Александра Костадинова отново засвидетелства пламенната си любов към Карлос Насар

3 Ноември, 2025 10:46 1 031 11

В момента двойката се намира в Бахрейн

Александра Костадинова отново засвидетелства пламенната си любов към Карлос Насар - 1
Снимка: Instagram
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Александра Костадинова – изявената волейболистка и половинка на световноизвестния щангист Карлос Насар – публикува нов емоционален пост, посветен на любимия си. С проникновени думи и романтични снимки, Александра за пореден път доказа, че връзката им е изградена върху здрава основа от доверие и взаимно уважение.

„Отношението към някого е мост към сърцето, който трудно се гради и лесно се пали“, написа тя, оставяйки последователите си да гадаят за дълбокия смисъл, скрит зад тези думи. Кадрите, които сподели, разкриват моменти на щастие и близост между двамата, а коментарите под публикацията са изпълнени с поздравления и пожелания за още много успехи и любов.

В момента двойката се намира в Бахрейн, където Карлос Насар е специален гост на Азиатските юношески игри. Според слухове, местни спортни клубове не крият желанието си да привлекат българския шампион с щедри предложения, достигащи милиони. Въпреки това, Насар неведнъж е заявявал, че вярността му към България е непоклатима и не би заменил родината си за нищо на света.

Александра не пропуска възможност да изрази гордостта си от постиженията на Карлос, наричайки го „шампион“ и „моя любов“. Тя често споделя вдъхновяващи послания, с които подкрепя своя любим по пътя към нови върхове.



КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абдул от Кабул

    4 1 Отговор
    Карлос президент на Палестина.

    10:50 03.11.2025

  • 2 Джо Банана

    12 2 Отговор
    Много добре двойка са-едно спортно семейство. Пожелавам ин много щастие и успехи.

    Коментиран от #11

    10:53 03.11.2025

  • 3 Абу Будалиб

    6 1 Отговор
    Любов ,любов укрепваща в бутиците на Бахрейн...

    11:00 03.11.2025

  • 4 Гайгеров брояч

    7 0 Отговор
    Преди се/го отърва/ха от забранените неща, (паднал гардероб,падане в баня...помните,нали?) но ,чакай да го обвинят във вземането на забранени субстанции/добавки,да го накажат за известно време и тогава ще се види как се засвидетелства любовта

    Коментиран от #6

    11:04 03.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Абдул от Кабул

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гайгеров брояч":

    Беше паднала мивката в някаква тоалетна, след като бяха шмъркали на нея.

    Коментиран от #8

    11:06 03.11.2025

  • 7 Мурад

    2 2 Отговор
    Ал лах Ак 6ар, брат ми

    11:06 03.11.2025

  • 8 Гайгеров брояч

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Абдул от Кабул":

    Да,беше някакъв цирк

    11:07 03.11.2025

  • 9 Не, че нещо, ама...

    8 0 Отговор
    Как една жена не си засвидетелства любовта в Кауфланд към някакъв стругар,ами все някакви, хванали ....гребена на вълната пред някакъв бутик на Гучи в Дубай, Монако или Милано

    11:13 03.11.2025

  • 10 Мениджър продажби

    4 0 Отговор
    Жейнов ще го съсипе

    11:15 03.11.2025

  • 11 ШИШИ

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Джо Банана":

    аз ще съм им кум

    11:55 03.11.2025

