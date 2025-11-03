Александра Костадинова отново засвидетелства пламенната си любов към Карлос Насар

Александра Костадинова – изявената волейболистка и половинка на световноизвестния щангист Карлос Насар – публикува нов емоционален пост, посветен на любимия си. С проникновени думи и романтични снимки, Александра за пореден път доказа, че връзката им е изградена върху здрава основа от доверие и взаимно уважение.

„Отношението към някого е мост към сърцето, който трудно се гради и лесно се пали“, написа тя, оставяйки последователите си да гадаят за дълбокия смисъл, скрит зад тези думи. Кадрите, които сподели, разкриват моменти на щастие и близост между двамата, а коментарите под публикацията са изпълнени с поздравления и пожелания за още много успехи и любов.

В момента двойката се намира в Бахрейн, където Карлос Насар е специален гост на Азиатските юношески игри. Според слухове, местни спортни клубове не крият желанието си да привлекат българския шампион с щедри предложения, достигащи милиони. Въпреки това, Насар неведнъж е заявявал, че вярността му към България е непоклатима и не би заменил родината си за нищо на света.

Александра не пропуска възможност да изрази гордостта си от постиженията на Карлос, наричайки го „шампион“ и „моя любов“. Тя често споделя вдъхновяващи послания, с които подкрепя своя любим по пътя към нови върхове.