Венци Стефанов изригна за Карлос Насар: Една мижитурка го води в Катар, за да вземе пари

3 Ноември, 2025 15:15

Как искаме българският спорт да върви? Няма как да стане?

Венци Стефанов изригна за Карлос Насар: Една мижитурка го води в Катар, за да вземе пари - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на Славия - Венцеслав Стефанов, заяви, че "мениджър - мижитурка води Карлос Насар в Катар, за да вземе пари". Стефанов обаче не уточни кой е този човек.

"Как искаме българският спорт да върви? Няма как да стане? Имаме уникален спортист в лицето на Карлос Насар, но някаква мижитурка - мениджър го води в Катар, за да вземе някакви пари. Същото направи и с един мой футболист", заяви Стефанов по време на днешната си пресконференция.


  • 1 Браво бате Венци

    9 0 Отговор
    Я кажи и колко ще завърши следващия мач на Славия да закърпим бюджета.

    15:19 03.11.2025

