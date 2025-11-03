Венци Стефанов изригна за Карлос Насар: Една мижитурка го води в Катар, за да вземе пари

Президентът на Славия - Венцеслав Стефанов, заяви, че "мениджър - мижитурка води Карлос Насар в Катар, за да вземе пари". Стефанов обаче не уточни кой е този човек.

"Как искаме българският спорт да върви? Няма как да стане? Имаме уникален спортист в лицето на Карлос Насар, но някаква мижитурка - мениджър го води в Катар, за да вземе някакви пари. Същото направи и с един мой футболист", заяви Стефанов по време на днешната си пресконференция.