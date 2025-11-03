Рони О’Съливан с драматичен обрат срещу Алън Тейлър на Международния шампионат в Нанкин

Вълнуваща развръзка беляза двубоя от Международния шампионат по снукър в китайския мегаполис Нанкин, където легендарният Рони О’Съливан демонстрира класата си и обърна резултата срещу Алън Тейлър. След истинска вихрушка от емоции и напрежение, „Ракетата“ триумфира с 6:5 фрейма, запазвайки безупречната си серия срещу този съперник.

Срещата започна изненадващо – 40-годишният Тейлър, който отчаяно се нуждае от точки за оставане в елита, изигра вдъхновено първата част и поведе с 3:1 на почивката.

В петия фрейм Тейлър бе на крачка от нов успех, но неочакван фаул отвори вратата за О’Съливан. С типичната си хладнокръвност, седемкратният световен шампион изчисти масата с 48 точки и намали изоставането си до 3:2.

Въпреки че Тейлър отново показа характер и дръпна с 4:2, О’Съливан отговори с истински ураган от сенчъри брейкове – 100, 119 и 129 точки, с които обърна резултата в своя полза – 5:4.

Така О’Съливан вече води с 3:0 в преките си двубои с Тейлър, като продължава напред към втория кръг, където ще се изправи срещу Сандърсън Лам.