Халф от елита на Кипър стана национал на България

3 Ноември, 2025 17:00

Иван Панков е записал 9 мача в първенството и един за Купата на страната

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Халфът на Иван Панков получи дебютна повиквателна за младежкия национален отбор на България, съобщава Gong.bg. Футболистът на кипърския Красава ще бъде част от състава на Тодор Янчев за предстоящата европейска квалификация срещу Шотландия на 18 ноември като гост.

19-годишният футболист се представя на ниво от началото на сезона в елита на Кипър. Той е записал 9 мача в първенството и един за Купата на страната.

Иван Панков е роден в София, като притежава и кипърско гражданство. Той може да действа в средата на терена и като десен бек.

Той е бил част от младежките отбори на Ипсонас, Кармиотиса и Арис Лимасол. За Арис е записал един мач за представителния отбор. От това лято е собственост на настоящия си клуб.


  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 0 Отговор
    "Халфът на Иван Панков" - Браво на Павел, браво и на Ковачев...

    17:40 03.11.2025

