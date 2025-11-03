Новини
Усман Дембеле тренира на пълни обороти преди мача с Байерн Мюнхен

3 Ноември, 2025 16:45 291 0

Нападателят се възстановяваше от контузия, а в мача срещу Ница през уикенда се появи в игра в последния четвърт част, за да влезе в игрови ритъм, но отново е почувствал болки според медията

Усман Дембеле тренира на пълни обороти преди мача с Байерн Мюнхен - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Носителят на "Златната топка" Усман Дембеле тренира наравно със съотборниците си в тренировката на Пари Сен Жермен ден преди сблъсъка с Байерн Мюнхен в Шампионската лига, написа вестник "Екип".

Нападателят се възстановяваше от контузия, а в мача срещу Ница през уикенда се появи в игра в последния четвърт част, за да влезе в игрови ритъм, но отново е почувствал болки според медията. Сега обаче френският национал тренира с усмивка и без видими проблеми. Въпреки това, не се очаква Дембеле да бъде титуляр за ПСЖ срещу Байерн, а евентуално ще влезе като резерва в хода на мача.

Луис Енрике има на разположение всички футболисти, освен Дезире Дуе, който се контузи срещу Лориен и ще отсъства до края на календарната година, а според някои прогнози и до месец февруари.

Байерн и ПСЖ са начело в класирането на Шампионската лига, като мачът може да покаже кой ще поведе еднолично колоната в най-престижния европейски турнир.


