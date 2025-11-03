Новини
Спорт »
Бг футбол »
Всички в ЦСКА на линия за големия мач с Левски

Всички в ЦСКА на линия за големия мач с Левски

3 Ноември, 2025 17:45 420 2

  • цска-
  • футбол-
  • левски-
  • подготовка

В дните до двубоя „армейците“ ще се готвят едноразово на клубната база в Панчарево

Всички в ЦСКА на линия за големия мач с Левски - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА ще поднови тренировки на 4 ноември, насочвайки изцяло вниманието си към голямото дерби с Левски от 15-ия кръг на efbet Лига.

Ето какво написаха от клуба на официалния си сайт:

"Първият тим на ЦСКА ще стартира утре (4 ноември) подготовка за Вечното дерби срещу Левски идния уикенд от 15-ия кръг на Първа професионална лига. След победата над Монтана (3:1) в състава на Христо Янев няма проблеми с контузени футболисти и всички ще продължат пълноценно да се готвят за предстоящия шампионатен сблъсък.

В дните до двубоя „армейците“ ще се готвят едноразово на клубната база в Панчарево.

Дербито с Левски е на 8 ноември (събота) от 15:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“. ЦСКА е символичен гост в мача, като за „червените“ фенове са предвидени местата в сектори В и Г."


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левскар

    2 0 Отговор
    За Чорбарите са сектори ВъГъ и Зъ...

    17:51 03.11.2025

  • 2 Смех

    0 0 Отговор
    Тия се радват все едно ще играят с Реал Мадрид.

    18:05 03.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ