Луис Енрике: Шампионската лига започва февруари-март, преди това само трупаме точки

Носителят на трофея Пари Сен Жермен се подготвя за сериозен тест срещу Байерн (Мюнхен) в четвъртия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Дербито е във вторник вечер във френската столица. Баварците са в невероятната серия от 15 поредни победи, което няма как да не притеснява парижани.

“Ще бъде хубав, но много труден мач, предупреди наставникът на ПСЖ Луис Енрике.

Двата тима са и лидери в ШЛ с пълен актив и най-добрите голови разлики от всички. Испанецът увери, че Усман Дембеле ще вземе участие в срещата.

“За да разберем кой е най-добрият отбор в Европа, трябва да изчакаме края на сезона — да видим колко трофея ще спечели. В момента Байерн е много силен, както винаги. Знаем колко труден ще бъде мачът, но сме готови. Ще има подобни ситуации и едни и същи игрови принципи. Ще бъде вълнуващ сблъсък. Да спечелиш 15 поредни мача е невероятно. Те заслужават уважение, но утре, на „Парк де Пренс“, с нашите фенове и тази атмосфера, имаме увереност, че можем да се представим още по-добре и да преодолеем техния натиск. Ще бъде мач, подобен на онзи от лятото (на Световното клубно първенство - б.р.).

Важно е да спечелим — не само заради трите точки, но и защото нашата програма е най-трудната в Шампионската лига. Трябва да се възползваме от този мач и атмосферата. Всички двубои са важни, но нашият календар е интензивен и труден, затова трябва да събираме точки възможно най-рано. Но и ти като треньор трябва да променяш много неща. Ако винаги правиш едно и също, противникът е умен и се адаптира. Имаш същата цел, но трябва да я постигаш по различни начини. Говорим за малки детайли, с които вече сме свикнали. Това ни съпътства през последните години. Имам увереност и мисля, че можем да се подобрим, но съм доволен от това, което виждам.

Няма риск за никой от играчите ни. Усман Дембеле е във форма. Той тренира през последните седмици, участва в последните два мача и подобри физическото си състояние. Утре ще играе, разбира се — не знам колко минути, но е готов. Ще решим колко време да остане на терена.

Няма никакво съмнение и за високото ниво на Маркиньос, що се отнася до футбола. А като човек — той е изключителен, прекрасна личност. Истински лидер, и съм много щастлив, че имам такъв играч. Надявам се да остане тук още дълго време.