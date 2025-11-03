Легендарен защитник бе избран за съветник на Италианската футболна федерация

Легендарният защитник Джорджо Киелини, който в момента е директор по футболната стратегия, бе избран за съветник на Италианската футболна федерация към Серия А, където ще бъде представител на клубовете, пише агенция АНСА.

Киелини заменя на поста бившия представител на Ювентус Франческо Калво, който напусна, за да започне работа в английския Астън Вила.

Джорджо Киелини се присъедини в съвета към президента на Интер Милано Джузепе Марота и вицепрезидента на Удинезе Стефано Кампоча, като това са представителите на клубове. В съвета е и президентът на футболната Лига Ецио Симонели.