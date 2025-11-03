Венци Стефанов: Феновете на ЦСКА трябва да целуват ръка на Стоичков

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов коментира актуалните теми около ЦСКА по време на днешната си пресконференция. Шефът на “белите” заяви, че Христо Стоичков е изиграл ключова роля за идването на новите собственици на клуба и феновете на “червените” трябва да му бъдат благодарни.

“Феновете трябва да целуват ръка и да стоят мирно. Привържениците на ЦСКА трябва да са признателни на Христо Стоичков, защото благодарение на него може би имат този собственик. Кой друг можеше да се намеси, ако не Стоичков? Жоро, Пешо, Иван, Кюстендилеца или Плевенчанина?”, каза Стефанов.

Босът на Славия изрази увереност, че настоящият собственик на ЦСКА е сериозен и компетентен човек, който има ясна визия за развитието на клуба:

“Той е достатъчно еродиран мъж. Наблюдава внимателно и сам преценява кой става и кой не. Виждате, че постепенно се случват неща, които някои смятаха за невъзможни. Знам, че е сериозен човек и няма да остави каруцата в калта.”

“Феновете трябва да си вършат основното – да подкрепят отбора и да се радват на успехите."