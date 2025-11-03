Новини
Венци Стефанов: Феновете на ЦСКА трябва да целуват ръка на Стоичков

Венци Стефанов: Феновете на ЦСКА трябва да целуват ръка на Стоичков

3 Ноември, 2025

Шефът на “белите” заяви, че Христо Стоичков е изиграл ключова роля за идването на новите собственици на клуба и феновете на “червените” трябва да му бъдат благодарни

Павел Ковачев

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов коментира актуалните теми около ЦСКА по време на днешната си пресконференция. Шефът на “белите” заяви, че Христо Стоичков е изиграл ключова роля за идването на новите собственици на клуба и феновете на “червените” трябва да му бъдат благодарни.

“Феновете трябва да целуват ръка и да стоят мирно. Привържениците на ЦСКА трябва да са признателни на Христо Стоичков, защото благодарение на него може би имат този собственик. Кой друг можеше да се намеси, ако не Стоичков? Жоро, Пешо, Иван, Кюстендилеца или Плевенчанина?”, каза Стефанов.

Босът на Славия изрази увереност, че настоящият собственик на ЦСКА е сериозен и компетентен човек, който има ясна визия за развитието на клуба:
“Той е достатъчно еродиран мъж. Наблюдава внимателно и сам преценява кой става и кой не. Виждате, че постепенно се случват неща, които някои смятаха за невъзможни. Знам, че е сериозен човек и няма да остави каруцата в калта.”

“Феновете трябва да си вършат основното – да подкрепят отбора и да се радват на успехите."


  • 1 Левски 1914

    2 5 Отговор
    Защо да му целуват ръка , за това , че с Ганчев умишлено им ФАЛИРАХА отбора ли? И доведоха Литекс, който играе с лиценза на Етрополе!

    16:06 03.11.2025

  • 2 Шизофен 1914

    3 2 Отговор
    Моля ви не ме обръщайте внимание като чуя ЦСКА и много се измъчвам и страдам колко лекари обиколих и никой не може да ми помогне затова като напиша един пост малко ми олеква на душата.

    16:24 03.11.2025

  • 3 Шизофен 1914

    3 2 Отговор
    Моята утеха е да напиша нещо за Ганчевци Литекси ,Етрополета,фалити и малите каквото и да е само малко да ми се подобри състоянието

    16:27 03.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

