Новини
Спорт »
Световен футбол »
Млад рефер е фаворит да свири Вечното дерби

Млад рефер е фаворит да свири Вечното дерби

4 Ноември, 2025 08:30 535 4

  • левски-
  • цска-
  • съдия-
  • мариян гребенчарски-
  • вечно дерби

Сблъсъкът между Левски и ЦСКА е в събота, 8 ноември, от 15:00 часа на националния стадион "Васил Левски"

Млад рефер е фаворит да свири Вечното дерби - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

28-годишният Мариян Гребенчарски е фаворит да свири Вечното дерби, пише „Тема Спорт“. Сблъсъкът между Левски и ЦСКА е в събота, 8 ноември, от 15:00 часа на националния стадион "Васил Левски".

Арбитърът от Самоков вече се утвърждава в елита, като бележи значителен прогрес. Заради добрите му изяви Съдийската комисия взе да му дава все по-напечени двубои. А Станислав Тодоров е решил да му повери Мач №1 на България.

Именно Гребенчарски ръководи сблъсъка ЦСКА 1948 – Лудогорец (5:4) от 13-тия кръг, а през този бе ВАР на Септември (София) – Славия и 4-ти на Арда (Кърджали) – Левски.

Варианти за дербито са и опитните Радослав Гидженов и Никола Попов. Първият свири домакинството на "сините" срещу Лудогорец, като и двете страни имаха претенции.

Както е известно, Георги Кабаков, който е №1 в ранглистата, в последно време не получава наряди, защото направи огромен гаф на Славия – Локомотив (София). Тогава той отговаряше за ВАР, но пусна гол за "белите" след явна игра с ръка.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новичок

    1 0 Отговор
    А булинфо има хостинг,знаеме...

    08:39 04.11.2025

  • 2 Ганьо

    1 0 Отговор
    Вечното дерби ми звучи, като великия Москвич...

    08:44 04.11.2025

  • 3 Левски 1914

    2 1 Отговор
    Мача с доведения Литекс обединен с Етрополе не е никакво дерби, цска ФАЛИРА преди 9години!

    09:06 04.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ