Млад рефер е фаворит да свири Вечното дерби

28-годишният Мариян Гребенчарски е фаворит да свири Вечното дерби, пише „Тема Спорт“. Сблъсъкът между Левски и ЦСКА е в събота, 8 ноември, от 15:00 часа на националния стадион "Васил Левски".

Арбитърът от Самоков вече се утвърждава в елита, като бележи значителен прогрес. Заради добрите му изяви Съдийската комисия взе да му дава все по-напечени двубои. А Станислав Тодоров е решил да му повери Мач №1 на България.

Именно Гребенчарски ръководи сблъсъка ЦСКА 1948 – Лудогорец (5:4) от 13-тия кръг, а през този бе ВАР на Септември (София) – Славия и 4-ти на Арда (Кърджали) – Левски.

Варианти за дербито са и опитните Радослав Гидженов и Никола Попов. Първият свири домакинството на "сините" срещу Лудогорец, като и двете страни имаха претенции.

Както е известно, Георги Кабаков, който е №1 в ранглистата, в последно време не получава наряди, защото направи огромен гаф на Славия – Локомотив (София). Тогава той отговаряше за ВАР, но пусна гол за "белите" след явна игра с ръка.