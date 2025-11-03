Новини
Спорт »
Бг футбол »
Собственикът на Ботев Пловдив покани Венци Стефанов на детектор на лъжата

Собственикът на Ботев Пловдив покани Венци Стефанов на детектор на лъжата

3 Ноември, 2025 16:15 673 6

  • ботев пловдив-
  • илиян филипов-
  • венци стефанов-
  • славия-
  • локомотив пловдив-
  • футбол

Много ще е интересен резултатът

Собственикът на Ботев Пловдив покани Венци Стефанов на детектор на лъжата - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Собственикът на Ботев Пловдив - Илиян Филипов, покани президента на Славия Венци Стефанов на детектор на лъжата.

Ето какво написа Филипов:

"Относно изказването на бати Венци:

Г-н Стефанов, тъй като Вие сте "чиста сълзичка" и никога не сте участвали в уреждането на футболни мачове, предлагам Ви заедно, пред всички медии, да се подложим на детектор на лъжата, за да разберат хората истината - дали аз съм се опитвал да подкупя Ваш футболист, или Вие сте уреждали мачове. Много ще е интересен резултатът".


Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БялаКраставица

    3 3 Отговор
    Тръццц Венци Тръццц Мокро

    16:20 03.11.2025

  • 2 Славист Варна

    3 5 Отговор
    Славия е по-стар отбор от БотЮФ. Пловдивчани фалшифицираха документи, за да се изкарат за основани преди Славия. Винаги БотЮФ са разчитали на уредени мачове, така купиха мача с ФК Левски преди 40 г, за да са те шампионите. Помним, не сме от младото зомбирано поколение.

    16:23 03.11.2025

  • 3 Сатана Z

    1 2 Отговор
    Бат Венци и Маджо никога не са карали съдии в багажника на кола през 1995-96г.когато станаха шампион.

    16:35 03.11.2025

  • 4 Буха ха

    3 2 Отговор
    Бате Венци е най тъпия сикаднжия. Когато Баце беше пазач на паркинга на бай Миле и отваряше вратите на бронираните мерцедеси на Маджо и Маргините, бате Венци беше бензинджия срещу Пирогов и зареждаше без пари джипа на Пашата.

    Коментиран от #6

    16:40 03.11.2025

  • 5 Гост

    0 0 Отговор
    Няма по противен мутрафон в българския футбол от този чичка от Славия. Не знам, на какво основание коментира всички отбори и го публикуват навсякъде? Всъщност, точно такива боклуци, докараха футбола до там, където е в момента.

    16:53 03.11.2025

  • 6 Жоро

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Буха ха":

    Леле, колко го разбиеаш нещата, явно си много навътре в мафията. Ти какъв беше тогава, продавач на вестници в будката пред Пирогов?

    16:59 03.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ