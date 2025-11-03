Собственикът на Ботев Пловдив покани Венци Стефанов на детектор на лъжата

Собственикът на Ботев Пловдив - Илиян Филипов, покани президента на Славия Венци Стефанов на детектор на лъжата.
Ето какво написа Филипов:
"Относно изказването на бати Венци:
Г-н Стефанов, тъй като Вие сте "чиста сълзичка" и никога не сте участвали в уреждането на футболни мачове, предлагам Ви заедно, пред всички медии, да се подложим на детектор на лъжата, за да разберат хората истината - дали аз съм се опитвал да подкупя Ваш футболист, или Вие сте уреждали мачове. Много ще е интересен резултатът".
1 БялаКраставица
16:20 03.11.2025
2 Славист Варна
16:23 03.11.2025
3 Сатана Z
16:35 03.11.2025
4 Буха ха
Коментиран от #6
16:40 03.11.2025
5 Гост
16:53 03.11.2025
6 Жоро
До коментар #4 от "Буха ха":Леле, колко го разбиеаш нещата, явно си много навътре в мафията. Ти какъв беше тогава, продавач на вестници в будката пред Пирогов?
16:59 03.11.2025