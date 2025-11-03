Новини
Спорт »
Бг футбол »
Феновете на Левски почти изкупиха билетите за дербито с ЦСКА

3 Ноември, 2025 18:59 501 0

  • левски-
  • цска-
  • билети-
  • фенове-
  • вечно дерби

 Налични остават едва малко над 2400 места

Феновете на Левски почти изкупиха билетите за дербито с ЦСКА - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Предварителната продажба на билети за дербито между Левски и ЦСКА от 15-ия кръг на efbet Лига отбеляза голям успех сред привържениците на „сините".

Почти цялата квота от билети, предназначена за привържениците на Левски, е разпродадена, като само за няколко дни са реализирани 15 215 пропуска.

Налични остават едва малко над 2400 места.

Сектор "А" е изчерпан изцяло, а свободни места за феновете на Левски са достъпни единствено в Сектор "Б".

Голямото дерби между Левски и ЦСКА е на 8 ноември, 15:00 часа, на Националния стадион "Васил Левски".


