Феновете на Левски почти изкупиха билетите за дербито с ЦСКА

Предварителната продажба на билети за дербито между Левски и ЦСКА от 15-ия кръг на efbet Лига отбеляза голям успех сред привържениците на „сините".

Почти цялата квота от билети, предназначена за привържениците на Левски, е разпродадена, като само за няколко дни са реализирани 15 215 пропуска.

Налични остават едва малко над 2400 места.

Сектор "А" е изчерпан изцяло, а свободни места за феновете на Левски са достъпни единствено в Сектор "Б".

Голямото дерби между Левски и ЦСКА е на 8 ноември, 15:00 часа, на Националния стадион "Васил Левски".