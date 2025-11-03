Новини
Килиан Мбапе изпревари Анри в любопитна класация

3 Ноември, 2025 21:59 453 1

По този показател той изпревари вече Тиери Анри, който има 233 и се нареди в тройката на френските стрелци в Европа, пише вестник "Екип"

Килиан Мбапе изпревари Анри в любопитна класация - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Килиан Мбапе, който вкара два гола за победата на Реал Мадрид срещу Валенсия (4:0), вече има 235 попадения в големите пет първенства на Европа. По този показател той изпревари вече Тиери Анри, който има 233 и се нареди в тройката на френските стрелци в Европа, пише вестник "Екип".

На върха на тази престижна класация е Карим Бензема, който има общо 281 гола, от които 238 за Реал Мадрид в Ла Лига и 43 за Олимпик Лион в Лига 1. Втори е Бернар Лакомб, който е реализирал 255 попадения в първенството на Франция - за Олимпик Лион (149), за Бордо (137) и за Сент Етиен (19).

Мбапе вече има 44 гола за Реал Мадрид, като преди броени дни бе награден със "Златната обувка" за голмайстор през миналия сезон, като все още основна част от попадения му са във Франция - 175 за Пари Сен Жермен и 16 за Монако.

Мбапе има 13 гола за 11 за Реал през сезона и може още до края на кампанията да се опита да изпревари Лакомб, а ако продължава в същия ритъм, скоро и рекордът на Бензема няма да бъде проблем за него.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Буха ха

    0 0 Отговор
    Могат и да участват в класацията за футболист с най голям РУК. Там обаче водач е Кларенс Зеедорф, който трудно ще бъде надминат

    22:55 03.11.2025

