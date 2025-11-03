Локо София прекъсна дългата си серия без успех с победа над Берое

Отборът на Локомотив (София) се завърна на победния път в efbet Лига. "Железничарите" прекъснаха серията си без успех в шампионата, след като надиграха с 3:1 Берое в Стара Загора в двубой от 14-ия кръг на efbet Лига. Попаденията за гостите реализираха Факундо Константини (49-автогол), Патрик-Габриел Галчев (62) и Октавио (90+3). Точен за "зелените" бе Йесид Валбуена (77).

Първата интересна ситуация се откри пред вратата на Артур Мота. Спас Делев стреля от пряк свободен удар в 7-ата минута, но вратарят на домакините се справи. Последваха по-скучни минути, за да дойде 24-ата, когато Спас Делев проби отляво в наказателното поле и шутира от удобна позиция, но вратарят Артур Мота успя да спаси.

Пропуснатата възможност ядоса бившата звезда ЦСКА и Лудогорец, който опита да скъса фланелката си от яд. Скоро след това Алехандро Масого стреля към вратата на "железничарите" и Александър Любенов трябва да избива топката след плонж.

В 29-ата минута Красимир Станоев намери Спас Делев с меко центриране отдясно, нападателят засече пред рамката от воле, но топката не намери целта.

В 40-ата Йесид Валбуена нанесе нисък удар, но стражът на гостите отби в корнер.

Втората част започна мечтано за гостите от София. В 49-ата минута намеса от футболист на Берое изпрати топката в краката на Кауе Карузо, който потърси комбинация със свой съотборник, но Факундо Костантини свърши работа за гостите, вкарвайки топката в собствената си врата.

В 62-ата минута Кауе Карузо центрира в наказателното поле, където Красимир Станоев остана под топката, но тя стигна до Патрик-Габриел Галчев, който майсторски я прати във вратата на "зелените".

Домакините върнаха един гол в 77-ата минута, когато Алберто Салидо затрудни централния бранител Бидунга да изчисти и топката стигна до Йесид Валбуена, който прати кълбото в мрежата на Александър Любенов.

В следващите минути домакините бяха по-активни и създадоха няколко ситуации, но в последните секунди след контраатака гостите вкараха и трети гол. Вратарят на Берое се бе включил при корнер, но топката достигна до Райън Бидунга, който изтича почти целия терен, за да подаде на Октавио. Халфът от близка дистанция оформи крайния резултат.

По този начин гостите от София сложиха край на серията си от три месеца без победа и събраха актив от 16 точки. Берое остана с 14 пункта.