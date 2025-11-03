Новини
Спорт »
Световен футбол »
Капитанът на Ливърпул скочи на Рууни и защити Арне Слот

Капитанът на Ливърпул скочи на Рууни и защити Арне Слот

3 Ноември, 2025 23:01 517 0

  • ливърпул-
  • върджил ван дайк-
  • манчестър юнайтед-
  • уейн рууни-
  • футбол

Миналия сезон подобни думи не се чуваха

Капитанът на Ливърпул скочи на Рууни и защити Арне Слот - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Капитанът на Ливърпул - Върджил ван Дайк, коментира изказването на бившия нападател на Манчестър Юнайтед Уейн Рууни, който наскоро постави под съмнение лидерските качества в състава на мърсисайдци и свърза колебливата форма на тима с представянето на основни фигури като на нидерландеца и Мохамед Салах.

„Миналия сезон подобни думи не се чуваха. Не се чувствам засегнат. Рууни е голямо име и човек, който е оставил следа във футбола, така че изпитвам само уважение към него. Но подобна критика ми звучи прекалено лесна. Много просто е да се посочат няколко играчи и да се каже, че вината е в тях. Той много добре знае, че всичко в отбора се прави колективно – помагаме си един на друг, за да преминем през трудностите. Когато миналата година всичко вървеше добре, подобни коментари липсваха. Анализаторите имат работа да вършат, а той има право на мнение. Няма лоши чувства от моя страна“.

Ван Дайк се спря и на темата за натиска върху мениджъра Арне Слот, който е в центъра на дискусиите след някои негативни резултати:

„Запознат съм с информациите, че Слот е под напрежение, но не смятам, че Ливърпул е клуб, който взима прибързани решения. Всички в отбора имахме усещането, че можем да се справим. Гаранции няма, но ако останем задружни, работим упорито, запазим вяра и скромност, можем да излезем от ситуацията. И това го усещаме всички в съблекалнята“.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ