ФИФА със забрана към трети клуб от efbet Лига

Три елитни български клуба имат забрана от ФИФА да регистрират нови състезатели за следващите три трансферни прозореца.
След като стана ясно, че Ботев Пловдив и Берое имат такава санкция, днес към тях се присъедини и Спартак Варна.
Наказанието е заради задължения към бивши футболисти. Когато някой от клубовете плати дълговете си, то световната футболна централа автоматично ще отмени забраната.
1 БФС мафия
18:33 03.11.2025
2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Някой си прави майтап с "елитните" клубове...
19:11 03.11.2025