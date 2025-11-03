Новини
ФИФА със забрана към трети клуб от efbet Лига

3 Ноември, 2025 18:30 716 2

След като стана ясно, че Ботев Пловдив и Берое имат такава санкция, днес към тях се присъедини и Спартак Варна

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Три елитни български клуба имат забрана от ФИФА да регистрират нови състезатели за следващите три трансферни прозореца.

След като стана ясно, че Ботев Пловдив и Берое имат такава санкция, днес към тях се присъедини и Спартак Варна.

Наказанието е заради задължения към бивши футболисти. Когато някой от клубовете плати дълговете си, то световната футболна централа автоматично ще отмени забраната.


Напиши коментар:


  • 1 БФС мафия

    3 0 Отговор
    Забранете и БФС и да приключва този корумпиран цирк

    18:33 03.11.2025

  • 2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 0 Отговор
    Три елитни български клуба - Ботев Пловдив, Берое и Спартак Варна???
    Някой си прави майтап с "елитните" клубове...

    19:11 03.11.2025

