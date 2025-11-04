Новини
Христо Стоичков претърпя операция (СНИМКИ)

4 Ноември, 2025 06:12 938 5

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Легендата на българския футбол Христо Стоичков претърпя операция на рамото. Носителят на „Златната топка“ съобщи това в социалните мрежи и благодари на медицинския екип, извършил манипулацията.

Камата сподели в социалните мрежи снимка заедно с лекарите Кугат и Ескудеро, като изрази признателността си за грижата и успешната интервенция.

Ето какво написа Стоичков:

Искам да изкажа искрената си благодарност към д-р Рамон Кугат и д-р Ескудеро, специалистите, на които доверяват здравето си мнозина световноизвестни спортисти. Благодаря ви за изключителния професионализъм, грижата и вниманието при операцията на рамото ми.

Благодаря и на целия екип за топлото отношение, истински шампиони в това, което правят.


  • 1 Любопитен

    3 0 Отговор
    Оппа, кога отслабна така тоя?

    06:15 04.11.2025

  • 2 ДЕЦАТА МУ ПОЧНАХА ЛИ

    3 0 Отговор
    РАБУТА ИЛИ ЛАПАТ И АКАТ....

    06:33 04.11.2025

  • 3 Да се оперира в

    3 1 Отговор
    България. Няма ли здравна осигуровка. Бокл-ук.

    06:37 04.11.2025

  • 4 и защо хората трябва да го

    0 0 Отговор
    знаят това , а може ли всеки гражданин на България да си позволи да бъде прегледан и опериран там където са го оперирали легендата или първо всеки трябва да стане легенда че тогава

    06:45 04.11.2025

  • 5 Боже, каква трагедия.

    0 0 Отговор
    Ами сега, ще затворят ли кауфландУ?

    06:48 04.11.2025

