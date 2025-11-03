ЦСКА 1948 с грешна стъпка във Враца

Ботев (Враца) и ЦСКА 1948 завършиха 0:0 в последен мач от 14-ия кръг на efbet Лига.

Равенството увеличи разликата между "червените", които са на второ място, и лидера Левски на пет точки.

Наставникът на "червените" Иван Стоянов е направил любопитни промени в сравнение с 11-те, които започнаха при победата с 5:4 над Лудогорец в предишния кръг. Националът на България Шейтанов е на пейката за сметка на Маринов. Георги Русев пък стартира вместо Масиел.

В третата минута Цонев намери Диало зад отбраната на домакините, таранът си пое добре топката с гърди и вместо да стреля останал очи в очи с Евтимов, започна да прилага финтове, а стражът на врачани го блокира и предотврати голямата опасност.

В 11-ата домакините получиха право да изпълнят фал, Цонев стреля над стената, а Маринов улови. Пет минути по-късно Двали засече с глава центриране от фал на Русев, а топката излезе на сантиметри покрай лявата греда.

ЦСКА 1948 поиска дузпа в 18-ата минута, когато Горанов чукна през краката Русев, но реферът Георги Стоянов не отсъди 11-метров наказателен удар. ВАР арбитърът Станимир Тренчев, който вчера бе асистент ВАР съдия на Арда - Левски, също не сигнализира и играта продължи.

В 24-ата минута "червените" отново застрашиха противниковата врата, когато Евтимов спаси ефектен изстрел от въздуха на Менян. Десет минути по-късно Цжнев се озова на добра позиция за стрелба и отправи удар с левия крак покрай левия страничен стълб.

Стражът на Ботев изпъкна с още една ключова намеса в 42-ата минута. Тогава Собреро отправи опасен удар от воле, а Евтимов плонжира и изби в корнер.

Секунди по-късно Цонев шутира от 25 метра, Евтимов изби, след което топката се отби в лявата греда и се върна към терена. Последва добавка от малък ъгъл, която бе блокирана от шпагат на бранител в зелено.

Втората част започна със силен удар на Ивей от далечна дистанция в аут. ЦСКА 1948 отговори с опасен шут на Русев от над 23 метра, което сериозно затрудни Евтимов.

В 82-ата минута гостите се възползваха от грешка на Горанов. Цонев изведе Масиел сам срещу Евтимов, но крилото не успя да преодолее вратаря на домакините