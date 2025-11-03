Новини
ЦСКА 1948 с грешна стъпка във Враца

3 Ноември, 2025 20:17 901 6

  • цска 1948-
  • футбол-
  • ботев враца

Срещата завърши 0:0

ЦСКА 1948 с грешна стъпка във Враца - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ботев (Враца) и ЦСКА 1948 завършиха 0:0 в последен мач от 14-ия кръг на efbet Лига.

Равенството увеличи разликата между "червените", които са на второ място, и лидера Левски на пет точки.

Наставникът на "червените" Иван Стоянов е направил любопитни промени в сравнение с 11-те, които започнаха при победата с 5:4 над Лудогорец в предишния кръг. Националът на България Шейтанов е на пейката за сметка на Маринов. Георги Русев пък стартира вместо Масиел.

В третата минута Цонев намери Диало зад отбраната на домакините, таранът си пое добре топката с гърди и вместо да стреля останал очи в очи с Евтимов, започна да прилага финтове, а стражът на врачани го блокира и предотврати голямата опасност.

В 11-ата домакините получиха право да изпълнят фал, Цонев стреля над стената, а Маринов улови. Пет минути по-късно Двали засече с глава центриране от фал на Русев, а топката излезе на сантиметри покрай лявата греда.

ЦСКА 1948 поиска дузпа в 18-ата минута, когато Горанов чукна през краката Русев, но реферът Георги Стоянов не отсъди 11-метров наказателен удар. ВАР арбитърът Станимир Тренчев, който вчера бе асистент ВАР съдия на Арда - Левски, също не сигнализира и играта продължи.

В 24-ата минута "червените" отново застрашиха противниковата врата, когато Евтимов спаси ефектен изстрел от въздуха на Менян. Десет минути по-късно Цжнев се озова на добра позиция за стрелба и отправи удар с левия крак покрай левия страничен стълб.

Стражът на Ботев изпъкна с още една ключова намеса в 42-ата минута. Тогава Собреро отправи опасен удар от воле, а Евтимов плонжира и изби в корнер.

Секунди по-късно Цонев шутира от 25 метра, Евтимов изби, след което топката се отби в лявата греда и се върна към терена. Последва добавка от малък ъгъл, която бе блокирана от шпагат на бранител в зелено.

Втората част започна със силен удар на Ивей от далечна дистанция в аут. ЦСКА 1948 отговори с опасен шут на Русев от над 23 метра, което сериозно затрудни Евтимов.

В 82-ата минута гостите се възползваха от грешка на Горанов. Цонев изведе Масиел сам срещу Евтимов, но крилото не успя да преодолее вратаря на домакините


Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Глас от Варна

    6 0 Отговор
    Тия числа следващия кръг трябва да ги мачкаме и ги минаваме във класирането.

    20:23 03.11.2025

  • 2 Бай Крушьо

    9 0 Отговор
    Ама къде е сега. Цеката Сифоня да ми пие ..млякото.. ибр.ка..

    20:24 03.11.2025

  • 3 Любимите нули

    10 0 Отговор
    Цецо ефа снощи злорадстваше след 0:0 на Черно море и Лудогорец, че нулите са му любимите. Е, днес Господ му показа, че всеки грях се наказва.

    20:25 03.11.2025

  • 4 Бай КУРТИ

    3 0 Отговор
    Числото коя гума спука с Черно море още една и накрая отбор без стадион щял да става шампион хахаха

    20:35 03.11.2025

  • 5 Цеката

    2 0 Отговор
    Нули - любимото ми ... 🤭😁

    20:36 03.11.2025

  • 6 Някой

    0 0 Отговор
    Много мачове не са убедително по-добри. Тук по статистика са, но точно такава среща и преди допуснаха равенство, където противника има всичко на всичко 2 удара и тук 1 точен (а за предният 1 дузпа - не помня срещу кои). Ако бе дадена дузпа (ако няма засада по-скоро има такава), можеше да е различно. Иначе по статистика 1:6 точни удара. 1:5 ли корнера. 3:11 центрирания; 35:65% владеене на топката; дори 0:5 жълти картона.
    Само има моменти на убедителност като 6:0 срещу Локо Пл.
    Но пък паднаха от поне преди последният Добруджа.
    Ако имаха повече точност, щяха да победят. В Левски имат по-голяма мобилизация, но трудно вкарват над 3 гола - все едно им е лимит.

    21:18 03.11.2025

