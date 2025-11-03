ЦСКА 1948 с грешна стъпка във Враца

Ботев (Враца) и ЦСКА 1948 завършиха 0:0 в последен мач от 14-ия кръг на efbet Лига.
Равенството увеличи разликата между "червените", които са на второ място, и лидера Левски на пет точки.
Наставникът на "червените" Иван Стоянов е направил любопитни промени в сравнение с 11-те, които започнаха при победата с 5:4 над Лудогорец в предишния кръг. Националът на България Шейтанов е на пейката за сметка на Маринов. Георги Русев пък стартира вместо Масиел.
В третата минута Цонев намери Диало зад отбраната на домакините, таранът си пое добре топката с гърди и вместо да стреля останал очи в очи с Евтимов, започна да прилага финтове, а стражът на врачани го блокира и предотврати голямата опасност.
В 11-ата домакините получиха право да изпълнят фал, Цонев стреля над стената, а Маринов улови. Пет минути по-късно Двали засече с глава центриране от фал на Русев, а топката излезе на сантиметри покрай лявата греда.
ЦСКА 1948 поиска дузпа в 18-ата минута, когато Горанов чукна през краката Русев, но реферът Георги Стоянов не отсъди 11-метров наказателен удар. ВАР арбитърът Станимир Тренчев, който вчера бе асистент ВАР съдия на Арда - Левски, също не сигнализира и играта продължи.
В 24-ата минута "червените" отново застрашиха противниковата врата, когато Евтимов спаси ефектен изстрел от въздуха на Менян. Десет минути по-късно Цжнев се озова на добра позиция за стрелба и отправи удар с левия крак покрай левия страничен стълб.
Стражът на Ботев изпъкна с още една ключова намеса в 42-ата минута. Тогава Собреро отправи опасен удар от воле, а Евтимов плонжира и изби в корнер.
Секунди по-късно Цонев шутира от 25 метра, Евтимов изби, след което топката се отби в лявата греда и се върна към терена. Последва добавка от малък ъгъл, която бе блокирана от шпагат на бранител в зелено.
Втората част започна със силен удар на Ивей от далечна дистанция в аут. ЦСКА 1948 отговори с опасен шут на Русев от над 23 метра, което сериозно затрудни Евтимов.
В 82-ата минута гостите се възползваха от грешка на Горанов. Цонев изведе Масиел сам срещу Евтимов, но крилото не успя да преодолее вратаря на домакините
1 Глас от Варна
20:23 03.11.2025
2 Бай Крушьо
20:24 03.11.2025
3 Любимите нули
20:25 03.11.2025
4 Бай КУРТИ
20:35 03.11.2025
5 Цеката
20:36 03.11.2025
6 Някой
Само има моменти на убедителност като 6:0 срещу Локо Пл.
Но пък паднаха от поне преди последният Добруджа.
Ако имаха повече точност, щяха да победят. В Левски имат по-голяма мобилизация, но трудно вкарват над 3 гола - все едно им е лимит.
21:18 03.11.2025