Мафията ли уреди триумфа на Марадона с Наполи за Купата на УЕФА през 1989 г.?

3 Ноември, 2025 19:46 413 0

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В документален филм на германската обществена телевизия ARD бивши ръководители и играчи на Щутгарт твърдят, че италианската мафия е била замесена във финала за Купата на УЕФА през 1989 г. срещу Наполи. Тогава италианският тим, като се играеха два мача на разменено гостуване. Първата среща край Везувий завърши при 2:1 за отбора, в който тогава играеше Диего Армандо Марадона. Последва равенство 3:3 в реванша в Германия, което донесе трофея във витрината на неаполитанците.

Бивши ръководители и играчи на „швабите“ обаче твърдят, че първият мач е бил „уреден“ от мафията с гръцкия рефер Герасимос Германакос, за да спечели Наполи. „Съдията беше подкупен. Получи къща“, заявява Маргит Майер-Форфелдер, вдовица на бившия президент на Щутгарт и на Германската футболна федерация Герхард Майер-Форфелдер, в документален филм на ARD, озаглавен „Възходът и падението на Щутгарт“.

Карл Алгьовер, бивш играч от златния отбор на Щутгарт, шампион на Германия през 1984 г. заедно с Гуидо Бухвалд, Айке Имел и Маурицио Гаудино, е убеден, че мафията е била замесена: „В Неапол има една или две мафиотски организации. Със сигурност са се погрижили съдията да свири в тяхна полза“.

Гръцкият рефер отсъди дузпа за Наполи за игра с ръка в наказателното поле, въпреки че преди това самият Диего Армандо Марадона бе играл с ръка. Отново Марадона реализира наказателния удар в 67-ата минута, изравнявайки резултата, открит от германците чрез Маурицио Гаудино в 17-ата минута. В 88-ата минута бразилецът Карека оформи крайния резултат 2:1 за италианците.

Също толкова спорен, според германския таблоид „Билд“, е бил и жълтият картон, показан от Герасимос Германакос на Бухвалд. Така лидерът в отбраната на „швабите“ пропусна втория мач от финала, завършил 3:3. „Нямам добри спомени от този съдия. Тези 90 минути в Неапол бяха много разочароващи за нас“, споделя усещането си Алгьовер.

Световният шампион от 1990 г. Бухвалд коментира жълтия си картон: „Беше голяма несправедливост. Стоях на два-три метра от Карека, а той падна. Беше съвсем ясно, че арбитърът знаеше: “Бухвалд е в списъка и трябва да получи жълт картон, за да не може да играе в реванша!“.


