Футболен агент заплашил с пистолет играч от Висшата лига

3 Ноември, 2025 19:15 487 0

От лондонската полиция съобщиха, че е бил заплашен и друг мъж, за когото се смята, че е роднина на футболиста

Футболист от Висшата лига на Англия е бил заплашен с пистолет на улица в Северен Лондон от известен спортен агент. Според авторитетния английски вестник “Таймс”, футболният мениджър, който е на около 30 години и представлява няколко играчи от елита, е бил арестуван след инцидента, случил се в Барнет през септември.

От лондонската полиция съобщиха, че е бил заплашен и друг мъж, за когото се смята, че е роднина на футболиста. Импресариото, чието име не може да бъде оповестено по правни причини, е бил разпитан по обвинения в изнудване и шофиране без книжка, както и за престъпление, свързано с притежание на огнестрелно оръжие.

В официално изявление от столичната полиция се казва, че полицаи са били извикани в 23:14 ч. в събота, 6 септември, „след сигнали, че мъж на около двадесет години е бил заплашен с огнестрелно оръжие на Cockfosters Parade, Барнет.

„Служителите разговаряха с жертвата и в хода на разследването стана ясно, че друг мъж, също на около двадесет години, е бил обект на предполагаемо изнудване и заплахи от същото лице. Няма данни за пострадали при нито един от двата инцидента. 31-годишен мъж беше арестуван в понеделник, 8 септември, по подозрение в притежание на огнестрелно оръжие с престъпни намерения, изнудване и шофиране без книжка. Той е освободен под гаранция в очакване на по-нататъшни проверки“, се казва още в съобщението.

Според източник, цитиран от “Сън”, който пръв съобщи подробности за случая, играчът „разбираемо е бил разтърсен. Той незабавно е докладвал за случилото се“, добавя източникът. „Това беше правилното нещо, което трябваше да направи за своята безопасност. Той получи подкрепа от приятелите и клуба си и всички се надяват, че инцидентът няма да се отрази на представянето му“.

Според английския таблоид въпросният футболист, чиято самоличност не се разкрива, е на възраст под 30 години, а пазарната му стойност се оценява на около 60 милиона паунда (над 68 милиона евро).


