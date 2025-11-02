Феновете на Ботев Пд поискаха сериозни санкции за Локомотив

Феновете на Ботев Пловдив също излязоха с официална позиция след прекратеното градско дерби с Локомотив Пловдив. В изявлението си те настояват за служебна победа и сериозни санкции за съперника, като подчертават, че моментът е решаващ за изкореняването на подобни инциденти от българския футбол.
Ето какво написаха от "Клуб на привържениците на Ботев Пловдив" във Фейсбук и добавиха видео с инцидента:
"Оставяме това тук. Ако ще се борят такъв тип проблеми веднъж завинаги-сега е моментът. Всяко наказание извън служебна победа за Ботев и сериозни санкции за Локомотив ще означава, че да уцелиш футболист с бутилка вода в главата не е особен проблем и ще даде зелена светлина за още такива действия."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 много важно
Коментиран от #4, #5
10:43 02.11.2025
2 Даниел
11:12 02.11.2025
3 Хи хи хи
11:13 02.11.2025
4 РЕАЛИСТ
До коментар #1 от "много важно":Има снимка в пловдивски сайт , как вратарчето се плези на публиката. Цял мач си ги просеше. Не е пловдивчанин и ме знаеше явно, къде се намира. Зад него бяха феновете на Локо и трябваше да си кротува, щото те да известни с буйния си нрав. После се лигавеше. Не искал да го сменят, ама ни искал и да играе. Фасони предаваше. Ще го издебнат в някое заведение и ще го спукат от бой. Пикльо смотан.
11:17 02.11.2025
5 Да бе!
До коментар #1 от "много важно":Ти свикнал ли си да те удрят с бутилки по главата? Явно си свикнал щом така разсъждаваш!
11:50 02.11.2025