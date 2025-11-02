Феновете на Ботев Пд поискаха сериозни санкции за Локомотив

Феновете на Ботев Пловдив също излязоха с официална позиция след прекратеното градско дерби с Локомотив Пловдив. В изявлението си те настояват за служебна победа и сериозни санкции за съперника, като подчертават, че моментът е решаващ за изкореняването на подобни инциденти от българския футбол.

Ето какво написаха от "Клуб на привържениците на Ботев Пловдив" във Фейсбук и добавиха видео с инцидента:

"Оставяме това тук. Ако ще се борят такъв тип проблеми веднъж завинаги-сега е моментът. Всяко наказание извън служебна победа за Ботев и сериозни санкции за Локомотив ще означава, че да уцелиш футболист с бутилка вода в главата не е особен проблем и ще даде зелена светлина за още такива действия."