Феновете на Ботев Пд поискаха сериозни санкции за Локомотив

2 Ноември, 2025 10:28 660 5

  • ботев пловдив-
  • футбол-
  • локомотив пловдив-
  • фенове

Ако ще се борят такъв тип проблеми веднъж завинаги-сега е моментът

Феновете на Ботев Пд поискаха сериозни санкции за Локомотив - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Феновете на Ботев Пловдив също излязоха с официална позиция след прекратеното градско дерби с Локомотив Пловдив. В изявлението си те настояват за служебна победа и сериозни санкции за съперника, като подчертават, че моментът е решаващ за изкореняването на подобни инциденти от българския футбол.

Ето какво написаха от "Клуб на привържениците на Ботев Пловдив" във Фейсбук и добавиха видео с инцидента:

"Оставяме това тук. Ако ще се борят такъв тип проблеми веднъж завинаги-сега е моментът. Всяко наказание извън служебна победа за Ботев и сериозни санкции за Локомотив ще означава, че да уцелиш футболист с бутилка вода в главата не е особен проблем и ще даде зелена светлина за още такива действия."


Оценка 2.7 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 много важно

    1 0 Отговор
    Все едно за първи път някой хвърля бутилка или друго по футболистите. Вратарчето трябва да е свикнало.

    Коментиран от #4, #5

    10:43 02.11.2025

  • 2 Даниел

    0 0 Отговор
    Да джиткат с каски!

    11:12 02.11.2025

  • 3 Хи хи хи

    1 0 Отговор
    То Ботяв с игра не могат да вземат победа от никой. Дайте им на милите служебно победа та да се порадват и те хората.

    11:13 02.11.2025

  • 4 РЕАЛИСТ

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "много важно":

    Има снимка в пловдивски сайт , как вратарчето се плези на публиката. Цял мач си ги просеше. Не е пловдивчанин и ме знаеше явно, къде се намира. Зад него бяха феновете на Локо и трябваше да си кротува, щото те да известни с буйния си нрав. После се лигавеше. Не искал да го сменят, ама ни искал и да играе. Фасони предаваше. Ще го издебнат в някое заведение и ще го спукат от бой. Пикльо смотан.

    11:17 02.11.2025

  • 5 Да бе!

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "много важно":

    Ти свикнал ли си да те удрят с бутилки по главата? Явно си свикнал щом така разсъждаваш!

    11:50 02.11.2025

