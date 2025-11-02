Новини
Бивше крило на ЦСКА сложи край на кариерата си

Бивше крило на ЦСКА сложи край на кариерата си

2 Ноември, 2025

Вилдсхут навърши 34 години навръх 1-ви ноември 2025 г.

Бивше крило на ЦСКА сложи край на кариерата си - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившето крило на ЦСКА - Яник-Сони Вилдсхут, е решил да прекрати кариерата си. Това се случва, след като нидерландецът от суринамски произход вече половин година е без отбор. Крилото за последно беше част от Екситър Сити. В британският клуб той изкара от 15 септември 2023 до началото на юли 2025.

Вилдсхут навърши 34 години навръх 1-ви ноември 2025 г. Той пристигна в България през 2021 г. На 26 юни подписва с ЦСКА. Дебютира за тима на 17 юли 2021 при загубата с 0:4 от Лудогорец. Вкарва дебютен гол за ЦСКА при загубата с 2:3 от Рома на 9 декември 2021 в груповата фаза на Лигата на конференциите. В крайна сметка крилото остана с попадението си срещу "вълците", а междувременно даде 4 асистенции за ЦСКА.

След подготовката за сезон 2022/23 е отстранен от първия тим и на 22 юли 2022 е продаден на Оксфорд Юнайтед Англия и остава в тима до 18 август 2023.

Любопитна подробност е, че на "Армията" той пристигна като действащ шампион на Израел с Макаби Хайфа. Това остава и единственият му съществен трофей в кариерата.


