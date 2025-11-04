Новини
Нови разкрития по делото за изнасилване срещу Бен Йедер

4 Ноември, 2025 09:29 450 0

По време на предполагаемите събития Бен Йедер беше нападател и капитан на Монако

Нови разкрития по делото за изнасилване срещу Бен Йедер - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият нападател на Монако Уисам Бен Йедер, който е разследван и обвинен в изнасилване от лятото на 2023 г., ще бъде изправен пред наказателен съд. Това съобщава френското издание "Екип".

В понеделник разследващият съдия е издал обвинителен акт, според който Бен Йедер и брат му Сабри скоро ще се явят пред наказателния съд в департамента Алп Маритим. Обвиненията срещу тях са за „изнасилване“, „опит за изнасилване“ и „сексуално насилие“.

Двамата братя са под официално разследване от лятото на 2023 г. след жалба, подадена от две млади жени. Инцидентът се е случил в нает апартамент близо до Монако. До началото на съдебното заседание те остават под съдебен надзор.

По време на предполагаемите събития Бен Йедер беше нападател и капитан на Монако. Към днешна дата той е футболист на турския Сакарияспор.


