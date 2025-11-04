Кристиано Роналдо: Меси по-добър от мен? Не съм съгласен (ВИДЕО)

Вечният въпрос „Меси или Роналдо“ винаги ще бъде актуален както сред феновете на двамата велики футболисти, така и сред специалистите и анализаторите.
Сега обаче самият Кристиано Роналдо коментира съперничеството си с аржентинската звезда. Португалецът даде интервю за близкия си приятел Пиърс Морган, а в предварително публикуван откъс нападателят на Ал Насър сподели своята гледна точка.
„Казват, че Меси е по-добър от теб. Как гледаш на това?“, попита Морган.
„Меси по-добър от мен? Не съм съгласен. И не смятам да бъда скромен по този въпрос“, отговори бившият футболист на Спортинг Лисабон, Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид и Ювентус.
Цялото интервю с Роналдо ще бъде излъчено на 4 ноември (вторник).
The world's most famous footballer, in the most personal interview of his life...— Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 3, 2025
Cristiano Ronaldo speaks to Piers Morgan - part one out tomorrow at 2pm (UK).
📺 https://t.co/QR11ywsANx@Cristiano | @piersmorgan pic.twitter.com/jF5xAqNAIj
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 чичково червенотиквенече
В кой момент?
Живота е динамичен, лукови глави.
07:10 04.11.2025
2 Фергюсън
07:21 04.11.2025
3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
- Кристиано Роналдо да е по-добър от мен? Не съм съгласен!
07:22 04.11.2025
4 Народно Събрание
07:22 04.11.2025
5 цербер
Коментиран от #6
07:24 04.11.2025
6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #5 от "цербер":Въпросителната частица "ЛИ" в много случаи не е нужна. Достатъчна е интонацията❗
07:29 04.11.2025
8 ех че ме разсмя тоя палячо
07:45 04.11.2025
9 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
07:55 04.11.2025