Кристиано Роналдо: Меси по-добър от мен? Не съм съгласен (ВИДЕО)

4 Ноември, 2025 07:00 734 9

Сега обаче самият Кристиано Роналдо коментира съперничеството си с аржентинската звезда

Вечният въпрос „Меси или Роналдо“ винаги ще бъде актуален както сред феновете на двамата велики футболисти, така и сред специалистите и анализаторите.

Сега обаче самият Кристиано Роналдо коментира съперничеството си с аржентинската звезда. Португалецът даде интервю за близкия си приятел Пиърс Морган, а в предварително публикуван откъс нападателят на Ал Насър сподели своята гледна точка.

„Казват, че Меси е по-добър от теб. Как гледаш на това?“, попита Морган.

„Меси по-добър от мен? Не съм съгласен. И не смятам да бъда скромен по този въпрос“, отговори бившият футболист на Спортинг Лисабон, Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид и Ювентус.

Цялото интервю с Роналдо ще бъде излъчено на 4 ноември (вторник).


  чичково червенотиквенече

    4 3 Отговор
    В какво точно?
    В кой момент?
    Живота е динамичен, лукови глави.

    07:10 04.11.2025

  Фергюсън

    12 3 Отговор
    Меси е МЕСИЯ , а Роналдо трябва да получи всичките Оскари за най добър артист.

    07:21 04.11.2025

  🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    9 3 Отговор
    Гацо Банов от "Луковит Юнайтед" :
    - Кристиано Роналдо да е по-добър от мен? Не съм съгласен!

    07:22 04.11.2025

  Народно Събрание

    7 1 Отговор
    МЕСИ СИ МЕСИ ПО-ДОБРЕ ОТ ТЕБЕ.

    07:22 04.11.2025

  цербер

    4 3 Отговор
    Меси да е по-добър от мен,ли? Не съм съгласен!

    07:24 04.11.2025

  🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 1 Отговор

    Въпросителната частица "ЛИ" в много случаи не е нужна. Достатъчна е интонацията❗

    07:29 04.11.2025

  ех че ме разсмя тоя палячо

    5 3 Отговор
    много ясно че няма да си защото си самовлюбен комплексар но все пак това не променя факта че меси ще си остане по-добрия …!

    07:45 04.11.2025

  Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    2 2 Отговор
    Няма значение, че не си съгласен, важното е, ЧЕ Е ВЯРНО...

    07:55 04.11.2025

