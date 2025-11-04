Кристиано Роналдо: Меси по-добър от мен? Не съм съгласен (ВИДЕО)

Вечният въпрос „Меси или Роналдо“ винаги ще бъде актуален както сред феновете на двамата велики футболисти, така и сред специалистите и анализаторите.

Сега обаче самият Кристиано Роналдо коментира съперничеството си с аржентинската звезда. Португалецът даде интервю за близкия си приятел Пиърс Морган, а в предварително публикуван откъс нападателят на Ал Насър сподели своята гледна точка.

„Казват, че Меси е по-добър от теб. Как гледаш на това?“, попита Морган.

„Меси по-добър от мен? Не съм съгласен. И не смятам да бъда скромен по този въпрос“, отговори бившият футболист на Спортинг Лисабон, Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид и Ювентус.

Цялото интервю с Роналдо ще бъде излъчено на 4 ноември (вторник).

The world's most famous footballer, in the most personal interview of his life...



Cristiano Ronaldo speaks to Piers Morgan - part one out tomorrow at 2pm (UK).



📺 https://t.co/QR11ywsANx@Cristiano | @piersmorgan pic.twitter.com/jF5xAqNAIj — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 3, 2025