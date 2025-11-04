14 години по-късно: Валери Божинов се извини на феновете на Спортинг Лисабон

Валери Божинов даде специално интервю за "А Бола", в което се върна към периода си с екипа на Спортинг (Лисабон). Бившият нападател се извини на феновете на "лъвовете" за инцидента с пропуснатата дузпа, който на практика сложи край на кариерата му на "Жозе Алваладе".

През 2011 г. Божинов подписа петгодишен договор с португалския гранд, а откупната клауза в него беше на стойност 25 милиона евро. Очакванията обаче се сринаха на 19 януари 2012 г. след мач за Купата на Лигата срещу Морейрензе. Жефрен спечели дузпа, която можеше да донесе победата на „лъвовете“ в добавеното време, а чилиецът Матиас Фернандес се готвеше да я изпълни. Божинов не му позволи и дори избута съотборника си, нагърбвайки се с изпълнението на дузпата, която в крайна сметка пропусна. Това настрои феновете срещу българина и не след дълготой напусна клуба.

"Португалия е уникална страна. Беше чест, удоволствие и привилегия да опозная традициите, хората, манталитета, гастрономията и най-вече културата на страната. Лисабон е невероятен град, климатът е прекрасен, слънчев. Мога само да благодаря за прекрасните моменти в Португалия и особено на невероятните хора на Лисабон", сподели Божинов.

"Вижте... мога само да благодаря на Спортинг за всичко. Беше чест да играя в един от най-известните отбори в Португалия, който има фантастични фенове. За ситуацията с онази дузпа мога да кажа само едно: ние сме хора и всички правим грешки. Важното е да ги разберем и признаем. Ако съм обидил някого, особено феновете, сега е моментът да се извиня. Извинявам се. Спортинг е велик клуб, феновете са невероятни. На клуба и феновете желая всичко най-добро от цялото си сърце и душа", заяви бившият български национал.

"Според мен, италианското първенство беше номер 1 от тактическа и физическа гледна точка. Играх с големи играчи в клубове като Ювентус, Фиорентина и Лече, но също така и в Манчестър Сити и Парма. Но, честно казано, когато пристигнах в Лисабон, си мислех, че ще бъде много по-лесно, но за съжаление не беше така. Футболът в Португалия е много динамичен, бърз, много техничен и ми беше трудно да се адаптирам. Честно казано, подцених ситуацията и не я приех с уважение и достойнство. Беше наистина трудно. В Португалия има много силни играчи. Днес мисля, че беше чест да играя в Спортинг заради феновете, които има. И се покланям пред тях", призна Божинов.

"В клубове като Спортинг и Ювентус феновете те задължават да играеш за победа във всеки мач. Шампионският манталитет винаги присъства. Важни са само победата и трите точки, нищо друго. Те те задължават винаги да си на върха, да си шампион, да си победител във всеки момент. Това е историята на тези клубове и затова обичам тази игра", отбеляза българинът.

"Гордея се със себе си. Аз съм силна личност както във, така и извън футбола. Моят характер изигра ключова роля във футболната ми кариера. Разбира се, за добро или за лошо, аз бях лошото момче, но бях добър човек и имах огромно сърце", подчерта Божинов.

"В момента чакам точното предизвикателство. Обичам тази игра, независимо дали в ролята на директор или на друга позиция. Ще видим... Това, което знам, е, че ще остана свързан с футбола оттук нататък", категоричен беше българинът.