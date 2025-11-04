Новини
Коко Гоф с първа победа на Финалите на WTA в Рияд

4 Ноември, 2025 20:06 381 0

Американката надви Джазмин Паолини

Коко Гоф с първа победа на Финалите на WTA в Рияд - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Американската тенисистка Коко Гоф, заемаща престижното трето място в световната ранглиста, записа първия си успех на Финалния турнир на Женската тенис асоциация (WTA), който тази година се провежда в Рияд.

Във втория си двубой от група "А" 21-годишната Гоф демонстрира впечатляваща форма и надделя категорично над осмата в света Джазмин Паолини. Младата американка не остави съмнения в превъзходството си и затвори срещата с резултат 6:3, 6:2 само за 80 минути игра.

За италианката Паолини това бе второ поредно поражение в надпреварата, което значително намалява шансовете ѝ за продължаване напред.

Днешният сблъсък бе седми между двете състезателки на професионално ниво, като Гоф вече води с 4:3 победи в преките им двубои.

В последния си мач от груповата фаза Коко Гоф ще се изправи срещу световната №2 и фаворитка за титлата – полякинята Ига Швьонтек, на 6 ноември. В същия ден Джазмин Паолини ще се опита да обърне хода на турнира за себе си в двубой срещу друга американка – Джесика Пегула.


