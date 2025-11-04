Новини
Съпругата на Лука Йович с нова провокативна фотосесия

4 Ноември, 2025

София Милошевич неведнъж е попадала в светлината на прожекторите

Бляскавата София Милошевич, съпруга на бившата звезда на Реал Мадрид Лука Йович, отново разпали страстите в социалните мрежи с поредната си впечатляваща фотосесия. 34-годишната сръбска красавица, която не спира да удивлява с изящество и перфектна визия, затвърди позицията си на една от най-елегантните и желани дами на Балканите.

Въпреки че между нея и настоящия нападател на гръцкия АЕК има седем години разлика, любовта им процъфтява и днес. Двамата са горди родители на двама сина – Алексей и Теодор, които са истинското олицетворение на тяхната силна връзка.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от SOFIA MILO (@sofijamilo)


София Милошевич неведнъж е попадала в светлината на прожекторите не само заради професионалните си успехи, но и заради бурния си личен живот. Преди да срещне Лука Йович, тя е имала връзки с известни спортисти като тенисиста Виктор Троицки и футболиста Адем Ляич, с когото споделяше дългогодишна любовна история до 2018 година. Освен това, Милошевич бе сгодена за Филип Живойнович – наследник на легендарния Слободан Живойнович и доведен син на емблематичната Лепа Брена.

Днес София продължава да вдъхновява хиляди последователи със своята харизма, стил и неподражаемо присъствие.


