Ливърпул срази Реал Мадрид на "Анфийлд"

4 Ноември, 2025 23:58 604 0

Героят на вечерта стана аржентинският полузащитник Алексис МакАлистър

Ливърпул срази Реал Мадрид на "Анфийлд" - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ливърпул надделя с минималното 1:0 над испанския гранд Реал Мадрид в четвъртия кръг от груповата фаза на Шампионската лига, игран на "Анфийлд". С този успех възпитаниците на Арне Слот записаха трета победа в турнира и се изравниха по точки с "кралския клуб" на върха в класирането.

Героят на вечерта стана аржентинският полузащитник Алексис МакАлистър, който в 61-ата минута реализира единственото попадение в срещата след прецизно подаване от Доминик Собослай. Този гол се оказа достатъчен, за да донесе ценните три точки на домакините и да прекъсне победната серия на мадридчани в груповата фаза.

Ливърпул срази Реал Мадрид на
Снимка: БГНЕС/EПA

През първата част Ливърпул можеше да получи дузпа, след като топката срещна ръката на Орелиан Чуамени в наказателното поле на Реал, но румънският съдия Ищван Ковач подмина ситуацията, въпреки бурните протести на "червените".

Въпреки че гостите от Мадрид владееха повече топката и създадоха няколко опасни атаки, най-чистите голови положения бяха на сметката на Ливърпул. Вратарят на Реал Тибо Куртоа се отличи с няколко впечатляващи спасявания, които попречиха резултатът да стане по-изразителен в полза на англичаните.

Това бе втори пореден успех за Ливърпул срещу Реал Мадрид, с което "червените" сложиха край на негативната си серия от три последователни загуби срещу този съперник в европейските клубни турнири.

Ливърпул срази Реал Мадрид на
Снимка: БГНЕС/EПA

Ливърпул - Реал Мадрид 1:0

1:0 Алексис Мак Алистър 61'

ЛИВЪРПУЛ: 25. Гиорги Мамардашвили - 12. Конър Брадли, 5. Ибрахима Конате, 4. Върджил ван Дайк (К), 26. Андрю Робъртсън (88' - 6. Милош Керкез) - 10. Кевин Мак Алистър (79' - 17. Къртис Джоунс), 38. Раян Гравенберх, 8. Доминик Собослай - 11. Мохамед Салах, 22. Юго Екитике (79' - 18. Коди Гакпо), 7. Флориан Вирц (88' - 14. Федерико Киеза)

Резерви: 28. Фреди Уудман, 74. Корнел Мисчюр - 2. Джо Гомес, 3. Ватару Ендо, 73. Рио Нгумоа

Треньор: Арне Слот

РЕАЛ МАДРИД: 1. Тибо Куртоа - 8. Федерико Валверде (К) (90'- 21. Браим Диас), 3. Едер Милитао, 24. Дийн Хаусен, 18. Алваро Карерас - 15. Арда Гюлер, 14. Орелиен Чуамени, 6. Едуардо Камавинга (69' - 11. Родриго), 5. Джуд Белингам - 10. Килиан Мбапе, 7. Винисиус

Резерви: 13. Андрий Лунин, 26. Фран Гонсалес - 9. Ендрик, 12. Трент Александър-Арнолд, 16. Гонсало Гарсия, 17. Раул Асенсио, 19. Дани Себайос, 20. Фран Гарсия, 23 Ферлан Менди

Треньор: Чаби Алонсо


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
