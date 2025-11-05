Новини
Новак Джокович прекъсна черната си серия срещу Табило с победа в Атина

5 Ноември, 2025 07:26 527 1

Новак Джокович прекъсна черната си серия срещу Табило с победа в Атина - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Новак Джокович най-сетне успя да преодолее един от най-неудобните си съперници – чилиеца Алехандро Табило, и то по впечатляващ начин на старта на турнира в Атина. Сърбинът, който тази година премести семейния си турнир от Белград в гръцката столица заради напрежение с президента Александър Вучич, демонстрира класа и хладнокръвие на корта. В първия си мач от надпреварата Джокович се наложи над Табило с резултат 7:6(3), 6:1, като двубоят продължи 1 час и 41 минути.

Това бе първи успех за Ноле срещу този противник, след като досега чилиецът имаше две поредни победи над него – на клей в Рим през миналия сезон и в Монте Карло тази година, и в двата случая с по 2:0 сета.

Сърбинът впечатли с мощен сервис, реализирайки цели 13 аса и печелейки 95% от точките при първо подаване (35 от 38). Тази доминация на начален удар се оказа ключова за категоричния му успех и сложи край на неприятната серия срещу Табило.

В следващия кръг Джокович ще се изправи срещу победителя от двубоя между американеца Елиот Спицири и шестия поставен в схемата Нуно Боржеш от Португалия.


  • 1 мьрсулана + разбойко = ❤️

    1 0 Отговор
    а миле китич, драгана миркович и роман абрамович ко казуваха по вапроса ?

    07:42 05.11.2025

