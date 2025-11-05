Новак Джокович прекъсна черната си серия срещу Табило с победа в Атина

Новак Джокович най-сетне успя да преодолее един от най-неудобните си съперници – чилиеца Алехандро Табило, и то по впечатляващ начин на старта на турнира в Атина. Сърбинът, който тази година премести семейния си турнир от Белград в гръцката столица заради напрежение с президента Александър Вучич, демонстрира класа и хладнокръвие на корта. В първия си мач от надпреварата Джокович се наложи над Табило с резултат 7:6(3), 6:1, като двубоят продължи 1 час и 41 минути.

Това бе първи успех за Ноле срещу този противник, след като досега чилиецът имаше две поредни победи над него – на клей в Рим през миналия сезон и в Монте Карло тази година, и в двата случая с по 2:0 сета.

Сърбинът впечатли с мощен сервис, реализирайки цели 13 аса и печелейки 95% от точките при първо подаване (35 от 38). Тази доминация на начален удар се оказа ключова за категоричния му успех и сложи край на неприятната серия срещу Табило.

В следващия кръг Джокович ще се изправи срещу победителя от двубоя между американеца Елиот Спицири и шестия поставен в схемата Нуно Боржеш от Португалия.