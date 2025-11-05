Новини
Спорт »
Световен футбол »
Калин Каменов сбъдна мечта на "Анфийлд" – кметът на Враца сред феновете на Ливърпул

Калин Каменов сбъдна мечта на "Анфийлд" – кметът на Враца сред феновете на Ливърпул

5 Ноември, 2025 08:43 332 3

  • кметът-
  • враца-
  • калин каменов-
  • футбола -
  • анфийлд -
  • ливърпул-
  • реал мадрид -
  • шампионската лига-
  • ynwa-
  • you'll never walk alone

Градоначалникът изгледа двубоя с Реал Мадрид

Калин Каменов сбъдна мечта на "Анфийлд" – кметът на Враца сред феновете на Ливърпул - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Кметът на Враца - Калин Каменов, добре познат като страстен поддръжник на местния футболен клуб Ботев, доказа, че любовта му към футбола няма граници. Този път той се потопи в магията на световния футбол, като посети един от най-емблематичните стадиони – "Анфийлд" в Ливърпул.

По време на зрелищния сблъсък между Ливърпул и Реал Мадрид в Шампионската лига, Каменов не пропусна да сподели вълнението си с последователите си в социалните мрежи. В личния си профил във Facebook той публикува снимка от трибуните на легендарния стадион, придружена с емоционалното послание: „Храмът на футболната игра… YNWA!!!“ – препратка към култовия химн на "червените" – "You'll Never Walk Alone".

Посещението на Каменов на "Анфийлд" е поредното доказателство, че футболът обединява хора от всички краища на света и вдъхновява истински страсти.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    0 0 Отговор
    Ливърпул му е като Враца.

    08:45 05.11.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор
    Това ли била мечта-та на Анфийлд, да го посети кметът на Враца 🤣🤣🤣

    08:49 05.11.2025

  • 3 бушприт

    0 0 Отговор
    кметът на Враца,дето гарга не каца е сред харесващите поддръжници на фк "Ливърпул".

    08:55 05.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ