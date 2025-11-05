Калин Каменов сбъдна мечта на "Анфийлд" – кметът на Враца сред феновете на Ливърпул

Кметът на Враца - Калин Каменов, добре познат като страстен поддръжник на местния футболен клуб Ботев, доказа, че любовта му към футбола няма граници. Този път той се потопи в магията на световния футбол, като посети един от най-емблематичните стадиони – "Анфийлд" в Ливърпул.

По време на зрелищния сблъсък между Ливърпул и Реал Мадрид в Шампионската лига, Каменов не пропусна да сподели вълнението си с последователите си в социалните мрежи. В личния си профил във Facebook той публикува снимка от трибуните на легендарния стадион, придружена с емоционалното послание: „Храмът на футболната игра… YNWA!!!“ – препратка към култовия химн на "червените" – "You'll Never Walk Alone".

Посещението на Каменов на "Анфийлд" е поредното доказателство, че футболът обединява хора от всички краища на света и вдъхновява истински страсти.