Венсан Компани: "Трофеите не се печелят през ноември, но победите градят характер"

Байерн Мюнхен надделя с 2:1 над актуалния европейски шампион Пари Сен Жермен, въпреки че игра с човек по-малко през цялото второ полувреме. Това бе 16-ата поредна победа за баварците – впечатляваща серия, която обаче не заслепява треньора Венсан Компани.

След последния съдийски сигнал, Компани не скри задоволството си от представянето на своите възпитаници, но остана реалист:

„Три точки са чудесен актив, но нека не забравяме – никой не вдига купи през ноември. Важно е да запазим хладнокръвие и да не се поддаваме на еуфорията. Знаехме, че имаме потенциала да се справим, а тази победа само затвърждава увереността ни.“

Наставникът подчерта и значението на ротациите в състава:

„В събота направихме промени и отборът реагира отлично. Днес, когато останахме с десет души, момчетата показаха характер и адаптивност – качества, които са безценни в дългия сезон.“