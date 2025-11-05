Винъс Уилямс на корта и през 2026г.: Легендарната тенисистка ще участва в турнира в Оукланд

Винъс Уилямс не смята да слага ракетата в шкафа – напротив, тя ще продължи да радва феновете си и през следващия сезон! Организаторите на престижния турнир в Оукланд, Нова Зеландия, официално потвърдиха, че седемкратната шампионка от Големия шлем ще се включи в надпреварата през януари 2026 г., когато ще бъде на впечатляващите 45 години. Американската звезда получи специална покана („уайлд кард“) за събитието, което традиционно служи като генерална репетиция преди Australian Open.

Турнирът ще се проведе между 5 и 11 януари, а присъствието на Уилямс със сигурност ще добави допълнителен блясък и интрига на корта.

След дълга 16-месечна пауза, Винъс се завърна в играта през август на US Open, демонстрирайки, че духът ѝ е все така борбен, а страстта към тениса – неизчерпаема.

Директорът на турнира Николас Ламперин не скри възхищението си от нейната отдаденост и изключителна форма: „Винъс е истинска легенда на съвременния тенис. Тя продължава да вдъхновява поколения спортисти и фенове по целия свят.“