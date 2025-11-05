Новини
Спорт »
Тенис »
Винъс Уилямс на корта и през 2026г.: Легендарната тенисистка ще участва в турнира в Оукланд

Винъс Уилямс на корта и през 2026г.: Легендарната тенисистка ще участва в турнира в Оукланд

5 Ноември, 2025 11:34 356 1

  • винъс уилямс-
  • тенис-
  • оукланд-
  • голям шлем-
  • спортни новини-
  • australian open-
  • уайлд кард-
  • легенда-
  • нова зеландия

Турнирът ще се проведе между 5 и 11 януари

Винъс Уилямс на корта и през 2026г.: Легендарната тенисистка ще участва в турнира в Оукланд - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Винъс Уилямс не смята да слага ракетата в шкафа – напротив, тя ще продължи да радва феновете си и през следващия сезон! Организаторите на престижния турнир в Оукланд, Нова Зеландия, официално потвърдиха, че седемкратната шампионка от Големия шлем ще се включи в надпреварата през януари 2026 г., когато ще бъде на впечатляващите 45 години. Американската звезда получи специална покана („уайлд кард“) за събитието, което традиционно служи като генерална репетиция преди Australian Open.

Турнирът ще се проведе между 5 и 11 януари, а присъствието на Уилямс със сигурност ще добави допълнителен блясък и интрига на корта.

След дълга 16-месечна пауза, Винъс се завърна в играта през август на US Open, демонстрирайки, че духът ѝ е все така борбен, а страстта към тениса – неизчерпаема.

Директорът на турнира Николас Ламперин не скри възхищението си от нейната отдаденост и изключителна форма: „Винъс е истинска легенда на съвременния тенис. Тя продължава да вдъхновява поколения спортисти и фенове по целия свят.“


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вай

    0 0 Отговор
    Не разбрах,в инвалидна количка ли ще играе?

    12:00 05.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ