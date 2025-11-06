Моуриньо го боли от загубата: Ключът бяха всички възможности, които създадохме и не реализирахме

Въпреки че доминираше през целия мач, Бенфика загуби у дома от Байер (Леверкузен) с 0:1 и остава без точки на половината път от основната схема в Шампионската лига. Старши треньорът на португалците Жозе Моуриньо изрази съжаление за поражението, но заяви, че отборът му е бил по-добър и е заслужавал победата, което не се е случило поради липса на ефективност пред гола.

„Ключът бяха всички възможности, които създадохме и не реализирахме, и това започна много рано, продължи почти през целия мач. Имахме 21 удара към вратата, не всички бяха за гол, но четири или пет бяха чисти голови положения и те не бяха изолирани от контекста. Това беше в контекста на отбор, който играеше много добре с топка и без топка, очевидно имаше някои затруднения при прехода в атака на противника. Но отбор, който контролираше играта, имаше много качество в първата и втората фаза, а след това стигна до вратата и пропусна“, започна Моуриньо.

‘If we play this match ten times, we win nine’ 😤



Jose Mourinho’s Benfica sit equal bottom of the Champions League with zero points. But he’s not lost hope yet.



↳ UEFA Champions League. Live & Exclusive on Stan Sport.#StanSportAU #UCL pic.twitter.com/oEjwkC8u4w — Stan Sport Football (@StanSportFC) November 5, 2025

„Сърцето ме боли, защото едно момче, което направи отличен мач, прави грешка за гола, а след това от този момент, дори и да се опитвахме да мотивираме и успокоим – отборът игра до края – но с някои трудности и те се прибраха по-назад, с четирима или петима гиганти, затварящи централната зона. Ние не сме много силен отбор във въздушните двубои, не намерихме толкова много пространство за игра, но съм изключително разочарован от резултата, но много доволен от развитието на отбора и качеството на играта, която показахме“, увери Моуриньо.

„Тя е добра, пълна е, единственото нещо, което не я прави наистина пълна, е фактът, че не вкарваме голове, а имахме толкова много възможности. Още по-разочароващо е, че много от нещата, които направихме добре, бяха неща, които бяхме подготвили да направим добре. Това, което постигнахме с Лукабакио, Павлидис, който се връщаше назад, ситуациите, които създадохме при преход, когато Грималдо влизаше навътре. Всичко, което подготвихме, играчите направиха много добре с изключителна отдаденост. Загубата е разочарование, тя е загуба, няма връщане назад, но това е много, много добре изигран мач. Казах на играчите, повтаряме този мач и играта протича по начина, по който протече, вкарваме голове и в 10 от 9 мача печелим, и това беше днес“, заяви Моуриньо.

„Ние повтаряме, че мачовете са решаващи, откакто загубихме от Карабах, което всъщност е мачът, който донякъде бележи траекторията. Направихме добър мач срещу Челси, където може би заслужавахме малко повече, направихме добро първо полувреме срещу Нюкасъл, но през второто бяхме прегазени и заслужено загубихме. Днес заслужавахме да спечелим, остават 12 точки за разиграване, не ни трябват 12, за да се класираме, нито 11, мисля, че дори 10, но някъде между 9 и 10. Трудно е, Наполи, Аякс, Реал и Юве. Но имаме два мача до края на календарната година и ако спечелим 6 точки, сме в надпреварата. В момента не сме на нивото на точките, но отборът направи страхотен мач“, каза Моуриньо.

Benfica through four UCL league phase games:



- 0 wins ❌

- 0 draws ❌

- 4 losses 🫠

- 2 goals scored 😬

- 8 goals conceded ➡️

- 35th place 📉



Someone check on @aa9skillz pic.twitter.com/RPm2x1EhAa — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 6, 2025

„Не, игрови ситуации не искам да обсъждам много, още повече че бях далеч. Да протестирам само заради протест е нещо, което не обичам да правя, но цялата анти-игра, която те направиха... когато много отбори правят много анти-игра, има само един виновник. Не е треньорът на противниковия отбор, играчите, виновен е съдията. Трудно е да видиш съдия да дава жълт картон на вратаря през първото полувреме, дават го чак в 89-ата минута. След това фал, хвърлят се на земята, спират играта, принуждават да спрат играта. Това е моето разочарование, след това за игрови ситуации вече не навлизам, може би не е имало нищо особено, крещяща грешка. Сега всички имаме отговорност за играта, за качеството на играта и днес, за грозната част от играта, вината не е на Хюлманд, не е на играчите, а на този, който позволява. Това е съдия, когото за съжаление познавам добре, знам, че няма голяма страст към мен, аз също нямам към него, но не мисля, че загубихме заради съдията. Загубихме, защото не вкарахме голове“, завърши Моуриньо.