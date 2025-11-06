Лудост: Предложиха 345 млн. евро на Реал Мадрид за Винисиус

Шефовете на Реал Мадрид са взели окончателно решение да продадат звездата си Винисиус Жуниор. Това ще стане в края на сезона.

На Флорентино Перес вече му е писнало от издънките на Винисиус и е дал зелена светлина за бъдеща сделка.

По време на Ел Класико Винисиус беше сменен през второто полувреме. Футболистът се ядоса и скочи остро на Шаби Алонсо.

"Indykaila News" съобщи, че саудитският Ал-Ахли е започнал преговори с Реал Мадрид за трансфера на Винисиус. Според информацията, те са предложили 345 милиона евро, ако страните решат да не удължат договора му, който е до лятото на 2027 година. Трансферът на Винисиус може да се превърне в най-скъпия в историята на футбола.