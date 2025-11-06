Новини
Лудост: Предложиха 345 млн. евро на Реал Мадрид за Винисиус

6 Ноември, 2025 09:59

Трансферът на Винисиус може да се превърне в най-скъпия в историята на футбола

Лудост: Предложиха 345 млн. евро на Реал Мадрид за Винисиус - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Шефовете на Реал Мадрид са взели окончателно решение да продадат звездата си Винисиус Жуниор. Това ще стане в края на сезона.

На Флорентино Перес вече му е писнало от издънките на Винисиус и е дал зелена светлина за бъдеща сделка.

По време на Ел Класико Винисиус беше сменен през второто полувреме. Футболистът се ядоса и скочи остро на Шаби Алонсо.

"Indykaila News" съобщи, че саудитският Ал-Ахли е започнал преговори с Реал Мадрид за трансфера на Винисиус. Според информацията, те са предложили 345 милиона евро, ако страните решат да не удължат договора му, който е до лятото на 2027 година. Трансферът на Винисиус може да се превърне в най-скъпия в историята на футбола.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    8 1 Отговор
    Цените на м@ймуните са се вдигнали

    10:08 06.11.2025

  • 2 Канара,

    4 1 Отговор
    предлагам да да го вземем в Ботяф Пловдив. Но търсим и вратар.🤣

    10:08 06.11.2025

  • 3 Фитипалди

    0 1 Отговор
    за такъв отпадък са създадени отходните тръби

    10:18 06.11.2025

  • 4 Ако го

    1 0 Отговор
    разкарат тоя, както и турчето Реал ще вдигне нивото.

    10:33 06.11.2025

  • 5 Супер, Вини да пух, много як трансфер,

    0 0 Отговор
    са Арда Гюлер да им каже чао на белия балет и Мбапе потъва кат ютия на дъното.
    Ще плачат за Анчелоти, ама трябва време да мине и Шаби да разскости каквото Анчелоти е постигнал.😆🤣

    10:48 06.11.2025

