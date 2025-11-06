Новини
Възможно ли е? Галатасарай проучва как може да привлече Меси!

6 Ноември, 2025 10:29 495 1

Истанбулският гранд проучва вариант световният шампион да пристигне под наем за около четири месеца

Възможно ли е? Галатасарай проучва как може да привлече Меси! - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турският футбол може да бъде разтърсен от грандиозна новина. Шампионът Галатасарай проучва как да привлече не кой да е, а самия Лионел Меси за кратък период през зимата, докато сезонът в МЛС е в пауза. Според изданието FotoMac истанбулският гранд проучва вариант световният шампион да пристигне под наем за около четири месеца.

Причината е, че сезонът в МЛС приключва в началото на декември и ще стартира отново чак през месец март догодина. През този период Меси иска да остане в игрови ритъм, за да поддържа оптимална форма преди Мондиала през следващото лято. Отдавна е известно, че аржентинецът не желае да прекъсва състезателния цикъл и търси възможност да играе на високо ниво през зимата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Наблюдател

    0 0 Отговор
    Галатасарай са един от малкото отбори, които разполагат с много капитал, но я играят скромната, измъкнаха Осимен за невиждана сума в турската лига, Наполи мръц не успя да каже

    10:56 06.11.2025

