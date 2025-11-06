Възможно ли е? Галатасарай проучва как може да привлече Меси!

Турският футбол може да бъде разтърсен от грандиозна новина. Шампионът Галатасарай проучва как да привлече не кой да е, а самия Лионел Меси за кратък период през зимата, докато сезонът в МЛС е в пауза. Според изданието FotoMac истанбулският гранд проучва вариант световният шампион да пристигне под наем за около четири месеца.

Причината е, че сезонът в МЛС приключва в началото на декември и ще стартира отново чак през месец март догодина. През този период Меси иска да остане в игрови ритъм, за да поддържа оптимална форма преди Мондиала през следващото лято. Отдавна е известно, че аржентинецът не желае да прекъсва състезателния цикъл и търси възможност да играе на високо ниво през зимата.