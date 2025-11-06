Джуд Белингам отново в състава на Англия – Тухел залага на звездата за предстоящите квалификации

Джуд Белингам, изгряващият талант на Реал Мадрид, се завръща в националния отбор на Англия за предстоящите международни срещи този месец. Според авторитетното издание "Гардиън", селекционерът Томас Тухел е взел категоричното решение да включи полузащитника в групата за важните квалификационни сблъсъци.

Припомняме, че през миналия месец германският наставник предизвика буря от коментари, след като не повика Белингам за приятелския мач срещу Уелс и световната квалификация с Латвия. Причината бе скорошното възстановяване на младата звезда след операция на рамото – Тухел предпочете да не поема излишни рискове с неговото здраве, въпреки желанието на самия футболист да облече екипа на "Трите лъва". Сега обаче обстоятелствата са различни. Белингам е напълно възстановен и готов да даде всичко от себе си за националната кауза.

Англия вече си осигури място на Световното първенство догодина, но преди това предстоят двубои срещу Сърбия на 13 ноември и Албания на 16 ноември – срещи, които ще затвърдят амбициите на отбора и ще дадат възможност на Белингам да блесне отново на международната сцена.