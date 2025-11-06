Франция с неочаквани имена в състава за световните квалификации – Канте се завръща, нови лица в атаката

Дидие Дешан обяви групата на Франция за предстоящите световни квалификации срещу Украйна (13 ноември) и Азербайджан (16 ноември). Селекционерът изненада феновете и анализаторите с няколко ключови решения, които променят облика на „петлите“ за решаващите сблъсъци.

Най-голямата новина безспорно е завръщането на Н’Голо Канте. Динамичният полузащитник, който не бе обличал националната фланелка близо година, отново ще бъде на разположение на Дешан. Това решение идва в момент, когато Франция се нуждае от стабилност и опит в средата на терена.

Впечатление прави и включването на Рандал Коло Муани, нападателят на Тотнъм, който ще има възможност да се докаже на международната сцена. Заедно с него в офанзивната линия попадат Кристофер Нкунку и Юго Екитике, което обещава свежест и разнообразие в атаката на „сините“.

След като пропуснаха последните мачове поради травми, Брадли Баркола и Раян Шерки отново са част от селекцията. За сметка на това, звездите на ПСЖ Усман Дембеле и Дезире Дуе остават извън сметките на Дешан заради контузии.

В халфовата линия се забелязва отсъствието на Орелиен Чуамени и Адриен Рабио, но на тяхно място ще видим млади таланти като Уарен Заир-Емери и Едуардо Камавинга, които ще имат възможност да блеснат с енергия и креативност.