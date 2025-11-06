Германия показа футболните си екипи за Мондиал 2026: Класика и иновация в едно (СНИМКИ)

С наближаването на Световното първенство по футбол през 2026 година, германският национален отбор изненада феновете си с премиерата на своите чисто нови екипи. Представянето на фланелките предизвика истински фурор сред почитателите на Бундестима, които с нетърпение очакваха да видят как ще изглежда тимът на голямата сцена.

Новият дизайн е истинска ода на футболната история на Германия – той съчетава емблематични елементи от легендарните екипи, с които немците триумфираха на световните първенства през 1990 и 2014 година.

Впечатляващият шеврон в черно, червено и златно, разположен върху снежнобялата основа, е разделен от елегантни бели ромбове, които придават модерен и динамичен облик на фланелката. Над емблемата на Германския футболен съюз (DFB) гордо блестят четири звезди, всяка от които е украсена с годината на световната титла – 1954, 1974, 1990 и 2014. Детайлите по ръкавите и яката са изпипани до съвършенство – черни и червени кантове подчертават класата и традицията на отбора. Комплектът се допълва от стилни черни шорти и класически бели чорапи, които завършват визията с финес.

📸🇩🇪 Germany's 2026 World Cup home kit has officially been unveiled pic.twitter.com/VKxhB4cNie — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 5, 2025

Любопитен факт е, че това ще бъде последният екип на Германия, създаден от Adidas – дългогодишния партньор на националния тим. След края на този цикъл, немците ще преминат към нов доставчик на екипировка – Nike, което бележи края на една епоха.

Официалната премиера на новата фланелка все още не е обявена, но се очаква тя да дебютира по време на предстоящите квалификационни срещи на Германия срещу Люксембург и Словакия.

📸🇩🇪 Joshua Kimmich in the new Germany World Cup kit pic.twitter.com/3xmcvvPcPe — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 5, 2025