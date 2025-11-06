Новини
Кристиано Роналдо с откровено признание защо не присъства на погребението на Диого Жота

6 Ноември, 2025 21:10 671 0

Трагедията потресе футболната общност в Португалия и по света

Кристиано Роналдо с откровено признание защо не присъства на погребението на Диого Жота - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Кристиано Роналдо разкри истинските мотиви зад отсъствието си от траурната церемония на своя съотборник от португалския национален отбор Диого Жота. Нападателят на Ливърпул и неговият брат Андре Тейшейра да Силва, футболист на Пенафиел, загинаха трагично при автомобилна катастрофа в Испания на 3 юли.

В емоционално интервю пред Пиърс Морган, Роналдо сподели, че решението му е било дълбоко лично и обмислено.

„Често съм подложен на критики, но това не ме засяга. Важното е, че съм в мир със себе си и със своя избор“, заяви португалската звезда.

Той разкри, че от смъртта на баща си насам избягва да посещава гробища.

„След като загубих баща си, повече не стъпвам на такива места. Освен това, където и да се появя, вниманието се насочва изцяло към мен и често се превръща в истински спектакъл. Не желая да бъда част от подобна обстановка. Ако някой друг иска да участва в това, нека – но аз не мога“, категоричен бе Роналдо.

Трагедията с Диого Жота и брат му потресе футболната общност в Португалия и по света. Въпреки отсъствието си от погребението, Кристиано отдаде почит към паметта на своя съотборник по свой начин, оставайки верен на личните си принципи и убеждения.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
